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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ

ການທ່ຽວ​ຊົມ ​ແມ່​ນ້ຳ ໃນ​ອ່າວຈີ​ຊາ​ພີກ ​ໂດຍທີ່ ບໍ່ຕ້ອງປຽກເລີຍ ດ້ວຍການຊົມ ທາງອອນໄລນ໌

'See' a River Without Getting Wet
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'See' a River Without Getting Wet

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ລິງໂດຍກົງ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເມື່ອປະມານ 400 ກວ່າ​ປີ ມາ​ແລ້ວ, ນັກ​ສຳ​ຫຼວດຊາວ​ອັງກິດ​ຮ້ອຍ​ເອກ ຈອນ ສມິ​ທ໌ ​
ໄດ້​ເດີນທາງ​ຮອບ​ອ່າວ ຈີ​ຊາ​ພີກ​ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນປາກ
ແມ່ນ້ຳ ບ່ອນທີ່ນ້ຳຈືດກັບນ້ຳເຄັມມາບັນຈົບກັນ ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານສມິ​ທ໌ ​ໄດ້​ແຕ້ມ​ແຜນ​ທີ່ໄວ້ ກວມເອົາປະມານ 4,800 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຂອງ​ອ່າວ​ດັ່ງກ່າວ ​
ແລະ​ພວກ​ແມ່​ນ້ຳ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ​ແຖບ​ນັ້ນ. ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ແມ່ນໍ້າ 11 ແມ່ ໃນຈຳນວນ​ທັງ​ໝົດ​ນັ້ນ ຈະສາມາດ​ເບິ່ງ​ເຫັນໄດ້ ​ໃນ​ວິທີ​ທາງ​ໃໝ່ ຜ່ານ​ທາງ​ການ​ຈຳລອງ​ພາບ​ເໝືອນ​ຈິງ ທາງ
​ອອນໄລ​ນ໌. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ​ເດັບໂບຣາ ບລອກຄ໌ ​ໄດ້ໄປ​ຊົມ​ດ້ວຍ​ການນັ່ງ​ສຳ​ຫຼວດຢູ່
ເທິງແພນ້ອຍໆ ​ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ ​ພາ​ທັກຊັນ ທີ່​ບັນຈຸ​ດ້ວຍພວກ​ກ້ອງຖ່າຍ​ທັງຫຼາຍ ລວມ​ທັງ​
ເຄື່ອງ​ຄອມພິວ​ເຕີນຳ ​ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ ເຖິງ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ ວ່າໄດ້ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍ
ວິທີໃດ ຊຶ່ງວັນນະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ

​ແມ່​ນ້ຳ ພາ​ທັກຊັນ ​ໃນລັດ​ແມຣີ​ແລນ​ດ໌ ທີ່​ເປັນສາຂາ​ຂອງອ່າວຈີ​ຊາ​ພີ​ກ ນີ້​ແມ່ນແພ
ທີ່​ອອກແບບ​ໂດຍ ທ່ານ​ໄຣອັນ ​ເອບຣາ​ແຮມ​ຊັນ, ​ເຈົ້າ​ຂອງຜູ້ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍລິສັດ​ເທີ​ແຣນ 360
(Terrain 360) ທີ່​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ເຮັດ​ແຜນ​ທີ່​ເໝືອນ​ຈິງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ດົນ​ບັນ​ດານໃຈ​
ຈາກກູ​ໂກ ສຕຣີຕ໌ ວີ​ວ, ທ່ານເອບຣາ​ແຮມ​ຊັນ ​ຈຶ່ງໄດ້​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ເໝືອນ​ຈິງ 360 ອົງສາ
ຂຶ້ນມາ ສຳ​ລັບພວກນັກທ່ອງ​ທ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ​ທ່ຽວ​ຊົມແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ​ຢູ່ໃນ​ເຮືອພາຍ
ລຳນ້ອຍໆ. ການ​ແຕ້ມ​ແຜນ​ທີ່​ລຳແມ່ນໍ້າແບບ​ເໝືອນ​ຈິງ ຫຼື Virtual Mapping
​ແມ່ນ​ການ​ທ້າ​ທາຍອັນ​ນຶ່ງ​.

ທ່ານ​ໄຣອັນ ​ເອບຣາ​ແຮມ​ຊັນ, ​ເຈົ້າ​ຂອງຜູ້ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍລິສັດ​ເທີ​ແຣນ 360(Terrain 360)
ກ່າວ​ວ່າ “ຢູ່ເທິງເສົາ​ທາງກາງ​ ​ເຮົາຈະ​ມີ​ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 6 ໜ່ວຍ ມີ​ເຄື່ອງເຊັນ​ເຊີຈັບ
ແສງ ແລະ​ມີລະບົບຈີ​ພີ​ແອັສ(GPS). ​ແລະ​ໃນ​ພື້ນ​ດ້ານ​ລຸ່ມນີ້ ພວກ​ເຮົາຈະ​ມີ​ເຄື່ອງ​
ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ທີ່ມີແສງເຫຼື້ອມແຮງ ພ້ອມ​ທັງ​ຈໍ​ ມໍ​ນີ​ເຕີນຳ ​ທີ່​ສາມາດ​ກົດໄດ້. ກ້ອງຖ່າຍ
ຮູບ​ຈະ​ຖືກກະ​ຕຸ້ນ ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ທີ່​ຈະທຳການບັນທຶກ​ໃນ​ເວລາ​ດຽວກັນ, ​
ລະບົບ GPS ຈະໃຫ້ການປະສານງານກັບ, ​ເຄື່ອງ​ວັດຄວາມ​ກົດ​ດັນອາກາດຄວາມ
ຊຸ່ມ​ຊື້ນ ​ແລະ​ອຸນນະພູມນຳ.”

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ແພລ່ອງລອຍໄປ​ຕາມ​ລຳແມ່​ນ້ຳ​ພາ​ທັກ​ຊັນນັ້ນ, ​ເລັນ​ກ້ອງ​ທີ່​ສາມາດ
​ຊ່ອງເຫັນ​ມູມ​ກວ້າງ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະຖ່າຍ​ທຳ​ຮູບ​ພາບໄປເລື້ອຍໆ ໃນ​ທຸກໆ
12 ​ແມັດ. ມັນ​ຈະຖ່າຍ​ພາບເອົາພື້ນທີ່ ​ເປັນ​ຮ້ອຍໆ ​ເປັນ​ພັນໆຮູບ ​ດ້ວຍຄວາມ​ຊັດ​
ເຈນ​ສູງ ທີ່ຈະສ້າງພາບ​ເປັນແບບ ພາ​ໂນຣາມິກ ຂອງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຕາມລຳແມ່ນໍ້າ
ແຫ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນເໝືອນຂອງຈິງ.

ມື້​ນີ້ ທ່ານເອບຣາ​ແຮມ​ຊັນ ​ໄດ້​ຈັດ​ເອົາຮູບພາບ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 20,000 ຢ່າງ​ເຂົ້າໃສ່ຕື່ມ ​
ໃນ​ແຜນ​ທີ່ແມ່​ນ້ຳ​ ພາ​ທັກຊັນ ທີ່​ໄດ້​ຖ່າຍ​ທຳ​ ໃນ​ພາກສ່ວນນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງຂອງອ່າວ
​ທີ່ເກັບ​ກຳ​ໄດ້ເວລາລ່ອງເຮືອໄປ.

ການທ່ຽວ​ຊົມຕົວ​ຈິງ ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ ​ສິບ​ເອັດ​ສາຍ ​ໃນ​ອ່າວ ​ຈີ​ຊາ​ພີກ ​ມີຂຶ້ນໄດ້​ ດ້ວຍ​ທຶນ
​ຂອງກຸ່ມ​ອະນຸລັກ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ ຈີ​ຊາ​ພີກ ຫຼື Chesapeake Conservancy ​
ແລະ​ຈະສາມາດ​ເຂົ້າ​ຊົມໄດ້​ໃນ​ໜ້າ​ແວັບ​ໄຊ​ນ໌: chesapeakeconservancy.org

ທ່ານໄຣອັນ ເອບຣາແຮມຊັນ (Ryan Abrahamsen) ເຈົ້າຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດເທີແຣນ 360(Terrain 360) ແມ່ນ້ຳພາໂຕຊັນ ໃນລັດແມຣີ​ແລນ​ດ໌ , ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ..
ທ່ານໄຣອັນ ເອບຣາແຮມຊັນ (Ryan Abrahamsen) ເຈົ້າຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດເທີແຣນ 360(Terrain 360) ແມ່ນ້ຳພາໂຕຊັນ ໃນລັດແມຣີ​ແລນ​ດ໌ , ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ..

ທ່ານ​ໂຈ​ເອລ ດັນ ປະທານກຸ່ມ
​ອະນຸລັກ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ​ຈີ​ຊາ​ພີກ
​ກ່າວ​ວ່າ“ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາຢາກ​ຈະ​ເຮັດ
ກໍ​ຄື ການ​ຈັດຫາ​ຂໍ້​ມູນໄວ້​ແລະ​ສ້າງ​
ແຮງ​ດົນໃຈ ໃຫ້ຜູ້​ຄົນ ​ຢາກເຂົ້າ​ໄປ
​ສຳ​ພັດ ​ອອກ​ໄປ ຄົ້ນ​ຫາ ​ໄປ​ຊົມ​
ແມ່​ນ້ຳລຳ​ເຊ​ໃນ​ອ່າວຈີ​ຊາ​ພີກ,
ເພື່ອວ່າ ພວກເຂົາ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຈະຢາກ​
ພາກັນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ອ່າວ​ດັ່ງກ່າວ
ນີ້​ໄວ້.”

ທ່ານເອບຣາ​ແຮມ​ຊັນ ກ່າວ​ວ່າ ​
ໃນ​ຂະນະທີ່ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ທ່ຽວ​ຊົມຕົວ
ຈິງນີ້ເກີດຂຶ້ນ​ທີ່ເຫັນຄວາມສວຍ​ງາມ​ຂອງພວກ​ແມ່​ນ້ຳ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ພ້ອມດຽວກັນ​ມັນກໍຈະເຜີຍແບ​ໃຫ້​ເຫັນບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ​ຕ່າງໆ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ທ່ານເອບຣາ​ແຮມ​ຊັນ ກ່າວ​ວ່າ “ການເຊາະຂອງດິນ​ຕາມ​ແຄມ​ຝັ່ງ ການ​ມີຂີ້ເຫຽື້ອເຟື້ອ
ຝອຍ ການເຊາະໄຫຼ​ຈາກ​ພາຍຸ​ຕ່າງໆ ການເຫັນຢາງລົດຟູຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ ​
ແລະ​ພຽງ​ແຕ່ໄດ້ເອົາ​ ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຄົນເຫັນ ມັນກໍ​ຈະບອກໄດ້ວ່າ​ມີຄວາມ​ຈຳ​
ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງໄດ້ເ​ກັບກວາດມ້ຽນມັດ ຮັກສາ​ຄວາມ​ສະອາດ ​ແລະ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນ​ໃຍ
​ເຖິງ​ສະຖານ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະແມ່​ນ້ຳ​ລຳ​ເຊຂອງພວກເຮົາ.”

​ແມ່​ນ້ຳ ​ເຊັ່ນ ພາ​ທັກ​ຊັນ ​ແລະ​ແມ່​ນ້ຳ​ສາຍ​ອື່ນໆ ທີ່​ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ສູ່​ອ່າວ ​ຈີ​ຊາ​ພີ​ກ ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃກ້ໆ
​ກັບ​ຫົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ຫຼາຍໆ​ເມືອງ​ເຊັ່ນ ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ​ແລະ​ນະຄອນບອ​ລຕິ​ມໍ
ຈະ​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ໄດ້​ສຳພັດ​ແລະ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ເບີກບານ ກັບພວກ​ແມ່​ນ້ຳ​ດັ່ງກ່າວທີ່​ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້​ມາ​ເຫັນ​ໃນອ່າວ ​ຈີ​ຊາ​ພີ​ກ ນີ້.

ທ່ານດັນ ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ຈະສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ແຜນ​ທີ່ທ່ອງທ່ຽວ​ virtual tour
ນີ້ ​ເພື່ອວາງ​ແຜນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົ້າ​ຈາກ​ໂຕະ​ທີ່​ບ້ານ ຫຼື​ບ່ອນເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ​ການ
ກໍໄດ້ ​ທັງຈະ​ສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້ ໃນເວລາທ່ອງ​ທ່ຽວທີ່ແທ້ຈິງ ໄປຕາມລຳແມ່ນໍ້າ​ ຫຼື​ໃນ​
ໂທລະສັບມືຖືສະຫຼາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢູ່ໃສ ກໍ​ໄດ້.”

ໃນທຸກມື້​ນີ້ ພວກ​ແມ່​ນ້ຳ​ທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງເສັ້ນ​ທາງ​ທ່ອງທ່ຽວ
ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງຮ້ອຍ​ເອກ​ຈອນ ສມິ​ທ໌ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເສັ້ນທາງ​ນຳ​ທ່ຽວ​
ອັນ​ທຳ​ອິດ ​ໃນ​ປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດອາ​ເມຣິກາ.​


ທ່ານສາມາດທີ່ຈະທ່ຽວຊົມທາງອິນເຕີເເນັດທີ່ Chesapeake Conservancy and Terrain 360.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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