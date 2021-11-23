ນັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການຂວ້ຳບາດທາງການທູດ ຂອງສະຫະລັດຕໍ່ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກປັກກິ່ງຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງໂຊລໃນການຟື້ນຟູສາຍສຳພັນທາງການທູດກັບເກົາຫລີເໜືອ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນກ່າວວ່າ ຄະນະ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ "ກຳລັງພິຈາລະນາ" ການຂວ້ຳບາດທາງການທູດຕໍ່ການ ແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປີ 2022 ທີ່ຈະຈັດໃນເດືອນກຸມພານັ້ນ.
ການຂວ້ຳບາດດັ່ງກ່າວ ໝາຍຄວາມວ່າສະຫະລັດຈະບໍ່ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມງານກິລາລະດູໜາວທີ່ວ່ານີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົນ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກໍຕາມ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຫຼາຍກຸ່ມ ແລະສະມາຊິກລັດຖະສະພາບາງຄົນໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີການຂວ້ຳບາດທາງການທູດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກປັກກິ່ງ, ໂດຍອ້າງເຖິງການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງປັກກິ່ງ.
ເກົາຫຼີໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະກາດໃນການສິ້ນສຸດສົງຄາມເກົາຫຼີ. ສົງຄາມຄັ້ງນັ້ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍສັນຍາສະຫງົບເສິກຂອງເກົາຫຼີໃນປີ 1953, ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດການຢຸດຍິງຫລາຍກວ່າສັນຍາສັນຕິພາບໂດຍເຕັມ.
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