ການຍິງລູກສອນໄຟຈາກເຮືອດຳນ້ຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ມີໄລຍະໄກກວ່າລູກສອນໄຟທີ່
ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ທຳການທົດລອງໃນຕອນຕົ້ນປີນີ້ ແລະໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອຍິງ
ອອກຈາກເຮືອດຳນ້ຳ ທີ່ມີຄວາມສາດທຳການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດສະຫະລັດ ຢູ່
ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຂົງເຂດເອເຊຍໄດ້, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບັນດາ
ນັກຊ່ຽວຊານ.
ທ່ານໄມເກີລ ແອລເລີແມນ ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການນະໂຍບາຍດານບໍ່ມີໃຫ້ມີການ
ເພີ້ມແສນຍານຸພາບ ແລະນິວເຄລຍຢູ່ສະຖາບັນສຶກສາຍຸດທະສາດ ສາກົນ (ISS) ກ່າວ
ວ່າ “ລູກສອນໄຟທີ່ຖືກທົດລອງນັ້ນ ແມ່ນມີໄລຍະໄກສູງສຸດ ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງ
ລະບົບລູກສອນໄຟໄລຍະສັ້ນທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດລອງ” ຢູ່ໃນລະດູຮ້ອນຜ່ານມານີ້.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟໃຕ້ນ້ຳ ທີ່ເປັນລູກສອນໄຟຊະນິດໃໝ່ ໃນວັນ
ພຸດທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງບິນໄດ້ປະມານ 450 ກິໂລແມັດຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຂອງ ເມືອງວອນ
ຊານຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນມັນຈະຕົກລົງໄປສູ່ນານນ້ຳນອກ
ຝັ່ງທະເລຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ມັນໄດ້ບິນຂຶ້ນສູງສຸດເຖິງ 950 ກິໂລແມັດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງ
ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫຼີ.
ທ່ານອາຍອານ ວິລລຽມ ຮອງອຳນວຍການໂຄງການປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ຢູ່ສູນກາງ
ຍຸດທະສາດ ແລະຄົ້ນຄວ້າສາກົນ (CSIS) ກ່າວວ່າ “ທີ່ຈິງແລ້ວມັນເປັນ ລູກສອນໄຟ
ຍິງໄລຍະໄກສຸດທີ່ມີເຊື້ອເພີງເຕັມ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ທ່ານກ່າວ
ອີກວ່າ “ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟຊະນິດນີ້ເລີຍນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ