ເນື່ອງຈາກວ່າ ສາຍພົວພັນກັບວໍຊິງຕັນຊຸດໂຊມລົງ ປັກກິ່ງຈຶ່ງຂ້ອນຂ້າງວ່າ ຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງສະ ຫະລັດ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ທີ່ໃຫ້ຮຽກຮ້ອງເກົາຫລີເໜືອ ຍຸຕິການທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີລົງ, ອີງຕາມນັກຊ່ຽວຊານເວົ້າ.
ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດເປັນຈຳນວນຫລາຍ ແບບທຳລາຍສະຖິຕິຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນປີນີ້ ແລະສິ່ງທີ່ຈະເປັນການທົດລອງນິວເຄຼຍຄັ້ງທີ 7 ທີ່ຄາດວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດປີນີ້, ວໍຊິງຕັນ ແລະໂຊລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນໃຊ້ອຳ ນາດຕໍ່ລອງທີ່ໄດ້ປຽບຂອງຕົນ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອສະກັດກັ້ນລະບອບການປົກຄອງ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນການທົດລອງຕໍ່ໄປອີກ. ຈີນແມ່ນຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະເປັນພັນທະມິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອມາແຕ່ດົນນານ.
ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບ “ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຂາດສະຖຽນລະພາບ ແລະເພີ່ມທະວີ ຂຶ້ນນັບມື້ຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ,” ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດປະຈຳເກົາຫຼີເໜືອ, ທ່ານຊຸງ ກິມ (Sung Kim) ໄດ້ພົບກັບຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງຈີນກ່ຽວກັບວຽກງານແຫຼມເກົາຫຼີ, ທ່ານຫລີວ ຊຽງໝິງ (Liu Xiaoming) ໃນວັນທີ 7 ທັນວາຜ່ານມານີ້, ອີງຕາມໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ (Ned Price).
ທ່ານກິມໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ທຸກປະເທດສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຕົນ ແລະປະຕິບັດການລົງໂທດຢ່າງຄົບຖ້ວນຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງປະເທດດັ່ງກ່າວ” ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍກັບທ່ານຫຼີວ, ອີງຕາມທີ່ທ່ານໄພຣສ໌ກ່າວໃນວັນທີ 8 ທັນວານີ້.
ມື້ຕໍ່ມາ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ, ທ່ານໝາວ ນິງ (Mao Ning) ກໍ ກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງຫວັງວ່າທຸກຝ່າຍຈະ "ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງກັນແລະກັນ ດ້ວຍວິທີ່ທີ່ມີຄວາມກ້ຳເກິ່ງສົມດູນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມກັງວົນທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳຂອງ ສປປ ເກົາຫລີ.
ວີໂອເອພະແນກພາສາເກົາຫລີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາສະຖານທູດຈີນປະຈຳວໍຊິງຕັນເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງປັກກິ່ງ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃດໆ.
ການສົນທະນາກັນຂອງທ່ານກິມ ແລະທ່ານຫລີວ ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງໄດ້ມີການໃຊ້ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະທາ ນາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນທີ່ຈະຊັກຊວນ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຈີນ, ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຍັງພຽງຢາງວ່າ ຄວນຍຸຕິ ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ (ICBMs) ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງ ທ່ານພົບກັນຢູ່ກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G-20 ທີ່ເກາະ ບາຫລີ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກຜ່ານມາ.