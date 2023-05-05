ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ວໍຊິງຕັນ ແລະ ໂຊລປະກາດອອກມາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສະກັດກັ້ນດ້ານນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງອອກມາຕຳໜິ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈີນຖືວ່າການເປັນພັນທະມິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນດັ່ງກ່າວເປັນການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຂົງເຂດທີ່ຕົນມີອິດທິພົນຢູ່ນັ້ນ.
"ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນ ເນື້ອໄນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຖະແຫຼງການວໍຊິງຕັນ," ນັ້ນຄື ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຫລີວ ເປັງຢູ (Liu Pengyu), ໂຄສົກຂອງສະຖານທູດຈີນປະຈຳວໍຊິງຕັນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ການປະພຶດຂອງສະຫະລັດແມ່ນຜົນມາຈາກແນວຄວາມຄິດໃນ ສົງຄາມເຢັນ. ສິ່ງທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເຮັດ ນັ້ນກໍຄື ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະເຊີນໜ້າກັນໃນກຸ່ມ, ບ່ອນທຳລາຍລະບົບການບໍ່ແຜ່ຜາຍນິວເຄຼຍ ແລະທຳລາຍຜົນປະໂຫຍດ ທາງຍຸດທະສາດຂອງປະເທດອື່ນ.”
ຖະແຫຼງການວໍຊິງຕັນທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທາ ນາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້, ທ່ານຢູນ ຊຸກ ຢອລ (Yoon Suk Yeol) ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 26 ເມສາຜ່ານມານີ້ ມີມາດຕະການຊຸກຍູ້ການສະກັດກັ້ນການໂຈມຕີດ້ວຍນິວເຄຼຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ປະເທດພັນທະມິດເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຂະຫຍາຍສິ່ງທີ່ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງໂຊລ ໃນການວາງແຜນການດ້ານນິວເຄລຍຂອງສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານອົງການທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານນິວເຄຼຍ ຫລື NCG ແລະຈະສົ່ງເຮືອດໍານ້ໍາບັນທຸກລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດນິວເຄລຍຂອງສະຫະລັດ ຫລື SSBN ໄປເກົາຫຼີໃຕ້ເປັນປະຈໍາ.