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ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ປົດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ ອາດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ຖ້າ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ ຍິງລູກ​ສອນ​ໄຟ ​ໃນ ວັນ​ພັກທ້າຍ​ປີ

ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເບິ່ງ​ຮູບ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ເມືອງ ປາ​ຈູ, ເກົາຫຼີ​ໃຕ້, ໃກ້​ກັບ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ. 13 ກັນ​ຍາ, 2019.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ ພຽງ​ຢາງ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ກຳ​ລັງ​ກຽມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລ​ຍະ​ໄກ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໄດ້​ເຫັນ​ຈຸດ​ຈົບ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ທາງ​ການ​ທູດ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ວໍ​ຊິ​ຕັນ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ປົດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເລຍ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ທ່ານ ຈໍ​ຊົວ ພອ​ລ​ແລັກ (Joshua Pollack), ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ກ່ຽວ​ກັບ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນການ​ສຶກ​ສາ​ສາ​ກົນ ມິ​ເດິ​ລ​ບູ​ຣີ (Middlebury) ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຫັນ​ສັນ​ຍານ​ທີ່​ວ່າ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ເວ​ລານີ້. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ.”

ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ນາຍ​ພົນ​ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຄາດ​ວ່າ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຈະ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ໄລ​ຍະ​ໄກ ເປັນ​ “ຂອງ​ຂວັນວັນ ຄ​ຣິ​ສ​ມັສ” ສຳ​ລັບ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ນາຍ​ພົນ ຊາ​ລ​ສ໌ ບ​ຣາວ​ນ໌ (Charles Brown), ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ເຂດມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ປາ​ຊີ​ຟິກ ແລະ ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ສຳ​ລັບ​ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ ອິນ​ໂດ-ປາ​ຊີ​ຟິກ ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຄາດ​ເດົາ​ກໍ​ແມ່ນ​ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ໄລ​ຍະ​ໄກ​ຊະ​ນິດ​ໃດ​ຊະ​ນິດ​ນຶ່ງ ຈະ​ຖືກ​ໃຊ້​ເປັນ​ຂອງ​ຂວັນ.”

ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ “ມັນ​ພຽງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ວ່າ​ ມັນ​ຈະ​ມາ​ໃນ​ຄືນ​ກ່ອນ​ວັນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັ​ສ​ບໍ? ມັນ​ຈະ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັ​ສ​ບໍ່? ຫຼື ມັນ​ຈະ​ມາ​ລັງ​ຈາກ​ປີ​ໃໝ່?

ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້, ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ຂຶ້ນ​ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ທັງ​ຫມົດ ທີ່​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເລືອກ​ຫຍັງ​ເປັນ​ຂອງ​ຂ​ວັນ​ວັນ ຄ​ຣິ​ສ​ມັ​ສ ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.” ຄຳ​ເວົ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ພຽງ​ຢາງ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຄຳ​ເຕືອນຫຼາຍ​ຄັ້ງ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ລັດ​ຖະ​ບານ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ປ່ຽນ​ແປງ​ທ່າ​ທີຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ປົດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ພາຍ​ໃນ​ຂີດ​ເສັ້ນ​ຕາຍ​ທ້າຍ​ປີທີ່ ພຽງ​ຢາງ ໄດ້​ວາງ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໂດຍ​ຝ່າຍ​ດຽວ.

ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແລະ ພຽງ​ຢາງ ໄດ້​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິ​ທີ່​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນຍ ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ, ຜູ້​ນຳ​ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ. ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້​ປົດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ທັງ​ໝົດ​ແທນ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ມອບ​ການ​ບັນ​ເທົາ​ມາ​ດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃດໆ​ໃຫ້.

ເກົ​າຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້ເພີ້ມ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ເກາະ​ຜິດ ​ດ້ວຍ​ການທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ 13 ຄັ້ງ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອ​ນ​ພຶ​ດ​ສະ​ພາ​ເປັນ​ຕົ້ນມາໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ກົດ​ດັນໃຫ້ ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃຫ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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