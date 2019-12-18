ໃນຂະນະທີ່ ພຽງຢາງ ປາກົດວ່າກຳລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ເຫັນຈຸດຈົບຂອງຂະບວນການທາງການທູດ ທີ່ລັດຖະບານ ວໍຊິຕັນ ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນ ເພື່ອປົດອາວຸດນິວເລຍ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານ ຈໍຊົວ ພອລແລັກ (Joshua Pollack), ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາສາກົນ ມິເດິລບູຣີ (Middlebury) ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນສັນຍານທີ່ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຈລະຈາກັບ ສະຫະລັດ ໃນເວລານີ້. ເຂົາເຈົ້າປາກົດວ່າໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ.”
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ນາຍພົນກອງທັບອາກາດລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໄກ ເປັນ “ຂອງຂວັນວັນ ຄຣິສມັສ” ສຳລັບ ສະຫະລັດ.
ນາຍພົນ ຊາລສ໌ ບຣາວນ໌ (Charles Brown), ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດ ເຂດມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ ແລະ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດ ສຳລັບກອງບັນຊາການ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຄາດເດົາກໍແມ່ນ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໄກຊະນິດໃດຊະນິດນຶ່ງ ຈະຖືກໃຊ້ເປັນຂອງຂວັນ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ມັນພຽງເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າ ມັນຈະມາໃນຄືນກ່ອນວັນຄຣິສມັສບໍ? ມັນຈະມາໃນວັນຄຣິສມັສບໍ່? ຫຼື ມັນຈະມາລັງຈາກປີໃໝ່?
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຂຶ້ນກັບ ສະຫະລັດ ທັງຫມົດ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເລືອກຫຍັງເປັນຂອງຂວັນວັນ ຄຣິສມັສ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.” ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ພຽງຢາງ ໄດ້ປະກາດຄຳເຕືອນຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ປ່ຽນແປງທ່າທີຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ພາຍໃນຂີດເສັ້ນຕາຍທ້າຍປີທີ່ ພຽງຢາງ ໄດ້ວາງຕໍ່ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ໂດຍຝ່າຍດຽວ.
ວໍຊິງຕັນ ແລະ ພຽງຢາງ ໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນທັດສະນະຄະຕິທີ່ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຈລະຈາໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນຍ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຂໍໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການລົງໂທດ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດການຂໍຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຂໍໃຫ້ປົດອາວຸດນິວເຄລຍທັງໝົດແທນ ກ່ອນທີ່ຈະມອບການບັນເທົາມາດຕະການລົງໂທດໃດໆໃຫ້.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເພີ້ມການທ້າທາຍເກາະຜິດ ດ້ວຍການທົດລອງລູກສອນໄຟ 13 ຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະກົດດັນໃຫ້ ສະຫະລັດ ຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການລົງໂທດໃຫ້.