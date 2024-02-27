ສອງນັກຂຽນຂ່າວອອນລາຍຊາວຈີນ ທີ່ລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດ ອອກມາເຕືອນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈີນ ກໍາລັງສອບຖາມຜູ້ຕິດຕາມພວກເຂົາເຈົ້າ

ນັກຂຽນຂ່າວອອນລາຍຊາວຈີນ ທີ່ມີຊື່ສຽງສອງຄົນທີ່ໜີໄປລີ້ໄພຢູ່ເທດກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດກໍາລັງດໍາເນີນການສືບສວນຜູ້ຕິດຕາມຫລາຍລ້ານຄົນຂອງພວກເຂົາໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍສາກົນ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປັກກິ່ງທີ່ກໍາລັງເພີ້ມການຂັດຂວາງຄໍາເວົ້າກ່ຽວກັບການວິຈານ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງປະເທດກໍຕາມ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ອະດີດນັກຂ່າວ CCTV ຂອງລັດຖະບານ ທ່ານຫວັງ ຊີອານ (Wang Zhi'an) ແລະນັກສິລະປິນທີ່ກາຍມາເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດແຕກຕ່າງ ທ່ານລີ ຢິງ (Li Ying), ເຊິ່ງທັງສອງຄົນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຜູ້ປະກາດຂ່າວຂອງຈີນ ທີ່ບໍ່ມີການກວດກາ, ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມຕ່າງກັນຂອງວັນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກຳລັງສອບຖາມຜູ້ຄົນທີ່ຕິດຕາມພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມເຂົາເຈົ້າ ຈົ່ງລະມັດລະວັງເຊັ່ນ ຍຸຕິຕິດຕາມບັນຊີທາງອອນລາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ທໍາການປ່ຽນແປງຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ, ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະການກະກຽມທີ່ຈະຕັ້ງຄໍາຖາມຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງປະເທດຈີນ.
ທ່ານລີ ຢິງ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມອາຈານລີ, ກາຍມາເປັນຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ເນື່ອງຈາກເປັນແຫຼ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບການປະທ້ວງຂອງຫນັງສືສີຂາວ, ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງເວລາຂອງການປະທ້ວງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເມື່ອປີ 2022. ບັນຊີທາງອອນລາຍຂອງອາຈານລີ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ X ຫຼື Twitter, ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ @whyyoutouzhele ໄດ້ໂພສຂ່າວ ແລະວິດີໂອທີ່ສົ່ງໂດຍຜູ້ໃຊ້, ເຊິ່ງກວມເອົາທຸກສິ່ງຈາກການປະທ້ວງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄປຈົນເຖິງວິດີໂອທີ່ແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາ ກ່ຽວກັບເຫດການໃນຊີວິດຈິງທີ່ຖືກປິດບັງໃນອິນເຕີເນັດຂອງຈີນ.
ໃນໂພສຂອງຕອນແລງວັນອາທິດແລ້ວນີ້, ອາຈານລີ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຄົນຢຸດເຊົາຕິດຕາມບັນຊີຂອງຕົນ. "ປະຈຸບັນ, ສໍານັກງານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ ກໍາລັງດໍາເນີນການກວດສອບຜູ້ຕິດຕາມຈໍານວນ 1 ລ້ານ 6 ແສນຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຜູ້ຄົນທີ່ສະແດງຄໍາເຫັນ, ເປັນແຕ່ລະບຸກຄົນ ບຸກຄົນໄປ."
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ