ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ອີຣ່ານ ພະຍາຍາມທີ່ຈະສະຫຼຸບ ຂໍ້ຕົກລົງການແລກປ່ຽນນັກໂທດ ທີ່ໄດ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນເດືອນນີ້, ມີອົງປະກອບນຶ່ງຂອງມັນທີ່ຍັງຄົງຄຸມເຄືອຄືທີ່ເປັນມາ, ເຊິ່ງແມ່ນຖ້າຊາວ ອີຣ່ານ ຄົນໃດຖືກກັກຂັງ ຫຼື ຖືກລົງໂທດໃນ ສະຫະລັດ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາລັດຖະບານກາງ ແມ່ນອາດຖືກແລກປ່ຽນ ສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນ 5 ຄົນທີ່ຖືກຈັບໂດຍ ເຕຫະຣ່ານ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ອີຣ່ານ ໄດ້ເລີ່ມສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າເປັນການເຈລະຈາແລກປ່ຽນນັກໂທດທາງອ້ອມ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021 ນັ້ນ, ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະບອກຊື່ຊາວ ອີຣ່ານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວຫາວ່າ ຖືກກັກຂັງຢ່າງບໍ່ເປັນທຳໃນ ສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວເຂົາເຈົ້າ ໃນຖະແຫຼງການທີ່ເປີດເຜີຍ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກກໍຕາມ.
ນັ້ນໄດ້ເປັນປະເດັນອີກຄັ້ງ ເມື່ອວັນທີ 10 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ, ເວລາທີ່ ອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ້າວໄປໜ້າໃນການປ່ອຍຕົວຊາວ ອາເມຣິກັນ 5 ຄົນຜູ້ທີ່ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກ່າວຫາ ເຕຫະຣ່ານ ກ່ຽວກັບ ການຂັງຄຸກຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສົ່ງຄົນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ວ່ານັ້ນໄປຂັງຢູ່ເຮືອນ.
ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າຊາວ ອາເມຣິກັນ ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງອອກຈາກ ອີຣ່ານ ໃນຕອນສະຫຼຸບຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ເຊິ່ງ ສະຫະລັດ ຈະຕ້ອງທຳການຜ່ອນຜັນໃຫ້ສອງຢ່າງຄື: ປ່ອຍຕົວຊາວ ອີຣ່ານ ຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວຫາວ່າ ຂັງຄຸກໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ “ຜິດ” ກ່ຽວກັບ ການຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ, ແລະ ບໍ່ກັກຊັບສິນຂອງ ອີຣ່ານ ມູນຄ່າ 6 ພັນລ້ານໂດລາ ທີ່ຖືກຍຶດໃນທະນາຄານ ເກົາຫຼີໃຕ້ ພາຍໃຕ້ມາດຕະການລົງໂທດພວກນັ້ນ.