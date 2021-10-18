ທ່ານຮາມິດ ກາຣ໌ຊາຍ ກ່າວວ່າ ຖ້າກຸ່ມຕາລິບານ ຕ້ອງການໃຫ້ນາໆຊາດຮັບຮູ້ ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທໍາ ພາຍໃນປະເທດ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີຂອງອັຟການິສຖານທ່ານຮາມິດ ກາຣ໌ຊາຍ (Hamid Karzai) ກ່າວວ່າລັດຖະບານຕາລິບານປັດຈຸບັນໃນອັຟການິສຖານຕ້ອງການຄວາມຊອບທໍາທາງກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ໃນລະດັບສາກົນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ນັ້ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍການສະແດງອອກຂອງຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງປະຊາຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບຂອງການເລືອກຕັ້ງ ຫລືເປີດປະຊຸມໂລຢາ ເຈີກາ (Loya Jirga), ເຊິ່ງເປັນສະພາໃຫຍ່ຜູ້ແທນທີ່ມີມາຕາມປະເພນີ ຈາກຫລາຍໆພາກສ່ວນ ຂອງປະເທດ.
ທ່ານກາຣ໌ຊາຍ ໄດ້ກ່າວກັບ VOA ໃນມື້ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ເກືອບສອງເດືອນຫລັງຈາກສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ຖອນອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ, ເຊິ່ງເປັນການສິ້ນສຸດສົງຄາມທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ອັຟການິສຖານພວມຢູ່ໃນທາງແບ່ງທີ່ສຳຄັນໃນດ້ານປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ ແລະປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ “ພ້ອມໃຈກັນ” ແລະສ້າງລັດຖະບານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງ “ການສະແດງອອກເຖິງເຈດຈໍານົງຂອງຊາວອັຟການິສຖານ.”
ທ່ານກາຣ໌ຊາຍກ່າວວ່າ “ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ສໍາລັບລັດຖະບານຕາລິບານ ຫລືສໍາລັບລັດຖະບານອື່ນໆ ເປັນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການຮັບຮູ້ໂດຍປະເທດຕ່າງໆແລະປະຊາຄົມນານາຊາດ” ພ້ອມກັບກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ, ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທໍາຈາກເຈດຈໍານົງຂອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
“ວິທີການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊອບທໍາພາຍໃນປະເທດນັ້ນ ແມ່ນແນ່ນອນຂຶ້ນຢູ່ກັບການເລືອກຕັ້ງ ຫລືໃນກໍລະນີຂອງປະເທດອັຟການິສຖານ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ພາຍໃຕ້ສະຖານະການຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນ, ການສະແດງອອກເຖິງເຈດຈໍານົງຂອງປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານຜ່ານ ໂລຢາ ເຈີກາ ແລະການນຳສະເໜີລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະອື່ນໆອີກ,” ທ່ານກ່າວເພີ້ມເຕີມ.
ສໍາລັບປະເທດປາກິສຖານແລ້ວ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຂົ້າຢຶດອໍານາດໃນກາງເດືອນສິງຫາຫລັງຈາກການທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຂອງອັຟການິສຖານ ທ່ານອັສ- ຣາຟ ການີ (Ashraf Ghani) ຕ້ອງໄປລີ້ໄພຢູ່ນອກປະເທດ, ກຸ່ມຕາລິບານຍັງບໍ່ທັນຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກປະເທດໃດໆເທື່ອ ລວມເຖິງປາກິສຖານ, ເຊິ່ງຫລາຍໆຄົນເບິ່ງວ່າ ເປັນປະເທດພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ.
ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນ ທ່ານກາຣ໌ຊາຍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນອັຟການິສຖານ ແລະເຫັນວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ທັງອັຟການິສຖານ ແລະຕໍ່ຂົງເຂດນຳດ້ວຍ.
ກ່ຽວກັບເລື້ອງສິດທິຂອງແມ່ຍິງນັ້ນ ທ່ານກາຣ໌ຊາຍໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງແມ່ຍິງທີ່ຈະກັບຄືນໄປບ່ອນເຮັດວຽກ ມະຫາວິທະຍາໄລແລະໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຄວາມປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ ບໍ່ວ່າປະຊາຄົມນາໆຊາດຈະຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຫຼືບໍ່ກໍຕາມ.
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