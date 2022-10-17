ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, 17 ຕຸລາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານພູນຊັບ ຈາກ ສປປ ລາວ ມາຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນນາໆຊາດ ຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ

ຮູບທີ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຈາກເຟສບຸກຂອງ ທ່ານພູນຊັບ, ທ່ານພູນຊັບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຂອງເພິ່ນ.
Embed
ເຊີນຮັບຟັງຂ່າວກ່ຽວກັບ ທ່ານພູນຊັບ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:01:15 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ພູນ​ຊັບ ເທວົງ​ສາ ແມ່ນ​ຊ່າງ​ພາບ​ຈາກ ສ​ປ​ປ ລາວທີ່ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ໃຫ້​ເດີ​ນ​ທາງ​ມາ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ການ International Visitor Leadership Program ເພື່ອ​ແບ່ງ​ປັນ​ປະ​ສົບ​ພະ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຖ່າຍ​ພາບ​ໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ເກີດ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂຄວິດ-19. ທ່ານ​ພູນ​ຊັບ​ເວົ້າ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແມ່ນຊ່າງ​ພາບ​ມາ​ຈາກ​ປະ​ມານ 60 ກວ່າ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ສູ່​ຟັງ​ຕື່ມ​ວ່າ:

“ມີຫວຽດນາມ ສິງກະໂປ ແມ່ນຫຍັງຕ່າງໆນີ້ລະຫັ້ນນະ, ພາກພື້ນອື່ນກະຊິຄືກັນນີ້ລະ ທັງອາຟຣິກາແນ່ ທັງອາເມຣິກາໃຕ້ອິຫຍັງແນ່ຈັງຊີ້ນີ.”

ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຈາກເຟສບຸກຂອງ ທ່ານພູນຊັບ, ທ່ານພູນຊັບ (ຊ້າຍ) ພ້ອມດ້ວຍເພື່ອນຈາກປະເທດອື່ນໆ ທີ່ເດີນທາງມາຮ່ວມໂຄງການດຽວກັນ.
ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຈາກເຟສບຸກຂອງ ທ່ານພູນຊັບ, ທ່ານພູນຊັບ (ຊ້າຍ) ພ້ອມດ້ວຍເພື່ອນຈາກປະເທດອື່ນໆ ທີ່ເດີນທາງມາຮ່ວມໂຄງການດຽວກັນ.

ນອກ​ຈາກໄດ້​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ປະ​ສົບ​ການ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ແລະ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນແລ້ວ ທ່ານ​ພູ​ນ​ຊັບ ແລະຄະ​ນະ ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ເດີນ​ທາງ ​ໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນ​ຊານ​ຕາ​ເຟ ໃນ​ລັດ​ນິວ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ໂອ້​ລົມ ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ແລະ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ໂຄງ​ການ​ຢູ່​ທີ່​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ພູນ​ຊັບ ​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງ​ທ່ານ​ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ໂອ​ກາດ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮ່ວມ​ການ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ວ່າ:

“ໂດຍ ແນ່ນອນກໍຕື່ນເຕັ້ນ ແລະກໍດີໃຈຫັ້ນລະເນາະທີ່ວ່າ ທາງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍສະເພາະແລ້ວກໍແມ່ນລັດຖະບານຫັ້ຍລະເນາະທີ່ເຊີນບັນດາຊ່າງພາບມາໃນຄັ້ງນີ້ເນາະ, ເພາະວ່າ ມັນກໍເປັນການແລກປ່ຽນ ຫຼືວ່າປະສົບການໃໝ່ໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງເນາະ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ການຖ່າຍພາບນີ້ລະເນາະ”

ທ່ານ​ພູນ​ຊັບ​ຈະ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ກັບ​ຄືນ ສູ່ ສ​ປ​ປ ລາ​ວ​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ຕຸ​ລາ​ທີ່​ຈະ​ມານີ້.

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG