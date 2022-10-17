ທ່ານພູນຊັບ ຈາກ ສປປ ລາວ ມາຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນນາໆຊາດ ຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ

ທ່ານພູນຊັບ ເທວົງສາ ແມ່ນຊ່າງພາບຈາກ ສປປ ລາວທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເດີນທາງມາຮ່ວມໂຄງການ International Visitor Leadership Program ເພື່ອແບ່ງປັນປະສົບພະການກ່ຽວກັບການຖ່າຍພາບໃນຊ່ວງທີ່ເກີດການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19. ທ່ານພູນຊັບເວົ້າວ່າ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຊ່າງພາບມາຈາກປະມານ 60 ກວ່າປະເທດ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວສູ່ຟັງຕື່ມວ່າ:
“ມີຫວຽດນາມ ສິງກະໂປ ແມ່ນຫຍັງຕ່າງໆນີ້ລະຫັ້ນນະ, ພາກພື້ນອື່ນກະຊິຄືກັນນີ້ລະ ທັງອາຟຣິກາແນ່ ທັງອາເມຣິກາໃຕ້ອິຫຍັງແນ່ຈັງຊີ້ນີ.”
ນອກຈາກໄດ້ແລກປ່ຽນກັບປະສົບການກັບພວກນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນແລະຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນແລ້ວ ທ່ານພູນຊັບ ແລະຄະນະ ກໍໄດ້ອອກເດີນທາງ ໄປຍັງນະຄອນຊານຕາເຟ ໃນລັດນິວເມັກຊິໂກ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມ ກັບພວກນັກຂ່າວຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະມ້ວນທ້າຍໂຄງການຢູ່ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ຊຶ່ງທ່ານພູນຊັບ ກ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ມີໂອກາດ ເດີນທາງມາຮ່ວມການແລກປ່ຽນໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ:
“ໂດຍ ແນ່ນອນກໍຕື່ນເຕັ້ນ ແລະກໍດີໃຈຫັ້ນລະເນາະທີ່ວ່າ ທາງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍສະເພາະແລ້ວກໍແມ່ນລັດຖະບານຫັ້ຍລະເນາະທີ່ເຊີນບັນດາຊ່າງພາບມາໃນຄັ້ງນີ້ເນາະ, ເພາະວ່າ ມັນກໍເປັນການແລກປ່ຽນ ຫຼືວ່າປະສົບການໃໝ່ໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງເນາະ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ການຖ່າຍພາບນີ້ລະເນາະ”
ທ່ານພູນຊັບຈະອອກເດີນທາງຈາກລັດຟລໍຣິດາ ກັບຄືນ ສູ່ ສປປ ລາວໃນວັນທີ 22 ຕຸລາທີ່ຈະມານີ້.