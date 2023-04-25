ອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານບັນກີມູນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງທັນທີຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະແບບບໍ່ມີການປະກາດລ່ວງໜ້າກັບພວກຜູ້ນຳທະຫານຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ພວມເກີດຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານບັນກີມູນ ໄດ້ພົບປະໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເນປີດໍ ກັບຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານ ນາຍພົນມິນ ອອງລາຍແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນອື່ນໆ. ການເດີນທາງຂອງທ່ານໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໃນນາມຂອງກຸ່ມລັດຖະບຸລຸດອະວຸໂສທີ່ພົວພັນໃນການສ້າງສັນຕິພາບແລະຂໍ້ລິເລີ້ມສິດທິມະນຸດ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານບັນແມ່ນເປັນຮອງປະທານຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເອີ້ນຕົນເອງວ່າ ບັນດາຜູ້ອະວຸໂສ.
ຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນມື້ນີ້ໂດຍກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບັນທີ່ກ່າວວ່າ ການພົບປະຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນ.
ຖະແຫຼງການເວົ້າວ່າ ທ່ານບັນ ທີ່ເດີນທາງຈາກເນປີດໍ ໄປບາງກອກ ໃນຄືນວັນຈັນນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນຈາກພວກທະຫານມຽນມາ ໂດຍກ່າວຢ້ຳໃນການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ເຖິງຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການສັນຕິພາບຂອງສະມາຄົມອາຊ່ຽນທີ່ມີສະມາຊິກ 10 ປະເທດ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງພວກທະຫານແລະກຳລັງຕໍ່ຕ້ານທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ຫຼັງຈາກພວກທະຫານໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ ໃນປີ 2021 ທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ.