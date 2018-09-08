ອະດີດ ທີ່ປຶກສາ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງ ທ່ານທຣຳ ຖືກຕັດສິນ ຈຳຄຸກ 14 ມື້

ທ່ານຈອຣ໌ຈ ປາປາໂດປູໂລສ ທີ່ປຶກສາໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື້ອງຣັດເຊຍນັ້ນ ໄດ້ຖືກຕັດສິນ
ໂທດໃຫ້ຈຳຄຸກເປັນເວລາ 14 ມື້ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍຜູ້ພິພາກສາທີ່ກ່າວວ່າ ຜູ້ກ່ຽວ
ໄດ້ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເໜືອກວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ.
ໂທດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຫຼຸດຈາກໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ທີ່ລັດຖະບານ
ຕ້ອງການ ແຕ່ກໍຍັງຫຼາຍກວ່າ ການຄວບຄຸມການປະພຶດຢູ່ນອກຄຸກທີ່ທ່ານປາປາໂດ
ປູໂລສແລະທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຮ້ອງຂໍໄປນັ້ນ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມທະນາຍຂອງ
ຈຳເລີຍ ທ່ານໂທມັສ ບຣີນ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໂທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍຸຕິທຳແລ້ວ.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແຣນດອຟ ມອສ ກ່າວວ່າ ການຫລອກ
ລວງຂອງທ່ານປາປາໂດປູໂລສແມ່ນເປັນການຂີ້ຕົວະບໍ່ເວົ້າຄວາມຈິງແລະຜູ້ກ່ຽວຕົວະ
ຍ້ອນວ່າຢາກໄດ້ວຽກເຮັດໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ແລະບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຕົກຢູ່
ໃນອັນຕະລາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຖືກຜູກມັດໂດຍການສືບສວນເລື້ອງ
ຣັດເຊຍ.
ທ່ານປາປາໂດປູໂລສ ຜູ້ຊ່ວຍໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຄົນທຳອິດຂອງປະທານາທິບໍ
ດີທຣຳ ທີ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດ ຍ້ອນການສືບສວນ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໂດຍໄອຍະການ
ພິເສດ ໂຣເບີດ ມັລເລີ ນັ້ນກ່າວວ່າ “ທ່ານຮູ້ສຶກອັບອາຍຂາຍໜ້າເປັນທີ່ສຸດ” ຍ້ອນໄດ້
ຕົວະເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ໃນການໃຫ້ສຳພາດປີ
ກາຍນີ້ແລະຮັບຮູ້ວ່າ ການກະທຳຂອງທ່ານນັ້ນອາດຂັດຂວາງການປະຕິບັດງານຂອງ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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