ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ທ່ານ ທັກສິນ ຊິນນະວັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຖືກປ່ອຍແບບມີເງື່ອນໄຂ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ໂທດໃນຄຸກ 6 ເດືອນຈາກການຖືກຕັດສິນໂທດຂັງຄຸກ 1 ປີ.
ລາຍງານຂ່າວໃນ ໄທ ເວົ້າວ່າທ່ານ ທັກສິນ ອາຍຸ 74 ປີແມ່ນຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງນັກໂທດ 930 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ອຍຕົວກ່ອນກຳນົດ ຍ້ອນວ່າທ່ານເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ເປັນຜູ້ອາຍຸສູງ. ທ່ານອາດຖືກປ່ອຍຕົວອອກຈາກຄຸກໄວສຸດໃນວັນເສົານີ້.
ທ່ານ ທັກສິນ ຖືກກັກຂັງເມື່ອເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງກັບປະເທດ ໄທ ຈາກເນລະເທດຕົນເອງໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ 15 ປີ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຖືກຂັງຄຸກ ຫຼັງຈາກຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼາຍກະທົງ. ທ່ານຖືກຕັດສິນໂທດຂັງຄຸກ 8 ປີ, ແຕ່ໂທດຂອງທ່ານຖືກຫຼຸດລົງມາເປັນ 1 ປີໂດຍກະສັດ ມະຫາ ວະຈິຣາລົງກອນ. ທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ໂທດຂອງທ່ານທັງໝົດໃນໂຮງໝໍຕຳຫຼວດ ສຳລັບການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ.
ມະຫາເສດຖີສື່ມວນຊົນດັ່ງກ່າວ ຖືກເລືອກເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນປີ 2001 ແລະ ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຈາກບັນດາຄົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ໄທ ສຳລັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆເຊັ່ນປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວໄປ ແລະ ການຈ່າຍເງິນສົດໃຫ້ບັນດາຊາວນາ. ແຕ່ທ່ານຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານປີ 2006 ໂດຍກອງທັບທີ່ເຫັນພ້ອມກັບຜູ້ມີອຳນາດທີ່ສະໜັບສະໜູນກະສັດຂອງໄທ ຜູ້ທີ່ພິຈາລະນາທ່ານວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການກຳຄວາມເປັນລະບຽບໃນສັງຄົມທີ່ມີມາດົນນານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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