ເກົາຫຼີໃຕ້ ຕັ້ງຂໍ້ຫາອະດີດຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດຊໍາຊຸງ ທີ່ຖືກຫາວ່າລັກຂໍ້ມູນລັບຂອງບໍລິສັດທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຊິບຮຽນແບບໃນຈີນ, ເຊິ່ງໄອຍະການ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຊີມີຄອນດັກເຕີ້ ໄດ້ກາຍມາເປັນບັນຫາສໍາຄັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ, ເຊິ່ງພວມມີການຕໍ່ສູ້ທີ່ຮຸນແຮງ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງການຜະລິດເທັກໂນໂລຈີ ແລະການສະໜອງຂອງຊິບ.
ໄອຍະການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ອະດີດພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຊໍາຊຸງ ອາຍຸ 65 ປີ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ລັກເອົາແຜນຜັງການຜະລິດ ແລະການອອກແບບຫ້ອງສະອາດ ຂອງບໍລິສັດ ໃນປີ 2018 ແລະປີ 2019.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອຍະການຂອງເຂດຊູວອນ (Suwon) ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ບໍ່ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັ້ງໂຮງງານການຜະລິດຮຽນແບບ ໃນເມືອງສີອານ (Xian) ຂອງ ຈີນ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ມີໂຮງງານຊິບ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນແລ້ວ.
ຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວ, ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍໂຕ ແລະຢູ່ໃນການກັກຂັງເພື່ອລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີນັ້ນ ໄດ້ລັກເອົາວັດຖຸທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຈັດປະເພດວ່າ ເປັນ “ເທັກໂນໂລຈີທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດ,” ເຊິ່ງເປັນປະເພດເທັກໂລໂນຈີທີ່ອາດຈະສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະລະບົບເສດຖະກິດຂອງຊາດ ຖ້າໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ.