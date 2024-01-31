ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິມຣານ ຄານ ແລະພັນທະລະຍາ ຕ່າງກໍໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກເປັນເວລາ 14 ປີ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ທ່ານຄານ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງບຸສຣາ ບີບີ (Bushra Bibi) ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຮັບຂອງຂວັນຂອງປະເທດ ຮວມທັງເພັດພອຍແລະໂມງ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍນຳໄປຂາຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານຍັງດຳລົງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ.
ໂຄສົກຂອງພັກປາກິສຖານ ຕາຣິກ-ອີ-ອິນຊາຟ ຂອງທ່ານຄານ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໂທດດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີສິດເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃດໆຂອງທາງການພາຍໃນເວລາ 10 ປີ.
ການຕັດສິນໂທດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງທ່ານຄານ ທ່ານຊາ ເມມຸດ ກູເຣຊີ (Shah Mehmood Qureshi) ກໍໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກເປັນເວລາ 10 ປີເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນຖານເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ.
ທ່ານຄານໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ຢູ່ໃນໂທລະເລກການທູດ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະອິສລາມາບັດ ທີ່ທ່ານກ່າວ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງ ໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະກອງທັບປາກິສຖານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍປະຕິເສດວ່າ ການກ່າວຫາຂອງທ່ານຄານບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.
ທ່ານຄານໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີ 2022 ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຢູ່ໃນສະພາ.
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