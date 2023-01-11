ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໄດ້ສະເໜີໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃຫ້ສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ມີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ກັບກຸ່ມຕາລີບານທີ່ປົກຄອງອັຟການິສຖານຢູ່ໃນເວລານີ້ໂດຍເຕືອນວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງປາກິສຖານ ກາຍເປັນ “ສົງຄາມທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ແບບບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ.”
ທ່ານຄານໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ຂະນະທີ່ການກໍ່ການຮ້າຍຄື້ນໃໝ່ ພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປາກິສຖານ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາເມືອງທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໃກ້ກັບຊາຍແດນອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບແລະພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນແລ້ວ.
ຄວາມຮຸນແຮງສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ ຫຼືບໍ່ກໍອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກຸ່ມກະບົດນອກກົດໝາຍ ຕາຣິກ-ອີ-ຕາລີບານ ປາກິສຖານ ຫຼື TTPທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມກຸ່ມຕາລີບານປາກິສຖານ. ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຊຶ່ງຮວມທັງຄະນະນຳພາຂອງກຸ່ມ TTP ໄດ້ເຂົ້າໄປລີ້ໄພຢູ່ອັຟການິສຖານ ຫຼັງຈາກໄດ້ຫຼົບໜີການປະຕິບັດງານຂອງໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍປາກິສຖານ ແລະໄດ້ທຳການກໍ່ການຮ້າຍຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບກາບູລເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະພາໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໃຫ້ລັດຖະບານຕາລີບານຢຸດເຊົາພວກຫົວຮຸນແຮງ TTP ຈາກການໃຊ້ດິນແດນອັຟການິສຖານວາງແຜນໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຂ້າມຊາຍແດນ.
ທ່ານຄານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ລັດຖະບານຊຸດຕໍ່ມາ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊບາສ ຊາຣິຟທີ່ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ “ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານແລະໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນ ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ ແທນທີ່ຈະຊອກສະແຫວງຫາການຮ່ວມມືໃນການປາບປາມໄພຂົ່ມຂູ່ໃນການກໍ່ການຮ້າຍຂອງພວກ TTP.
ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄານກ່າວວ່າ “ຖ້າລັດຖະບານອັຟການິສຖານຢຸດເຊົາການຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາ ຫຼືຖ້າທ່ານສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳພັນກັບພວກເຂົາແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍໃນປາກິສຖານນີ້ ກໍຈະກາຍເປັນສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ ແລະເຮັດໃຫ້ປະເທດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.”
ກຸ່ມ TTP ແມ່ນຮູ້ກັນໃນຖານະທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງໄດ້ສະໜອງບ່ອນຫຼົບລີ້ ແລະບ່ອນເກັບເກນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາມາໄດ້ 2 ທົດສະວັດແລ້ວ ໃນການກໍ່ກະບົດຕໍ່ຕ້ານກອງກຳລັງນາໆຊາດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອັຟການິສຖານ. ພວກກະບົດອິສລາມຈຸນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດເມື່ອເດືອນສິງຫາປີ 2021 ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທະຫານຕ່າງປະເທດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ຖອນອອກໄປຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ.