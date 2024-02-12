ຜົນການນັບບັດຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງປາກິສຖານທີ່ມີການຄອງຄອຍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານ ໄດ້ສະຫຼຸບໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍທີ່ພັນທະມິດຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຖືກຈັບ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຕັ້ງເປັນພັກກຳສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຕາມລຳພັງ.
ເວັບໄຊຂອງຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຜູ້ສະໝັກທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກ ຊຶ່ງເກືອບທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຖືກສະເໜີໂດຍພັກຕາຣິກ-ອີ-ອິນຊາຟປາກິສຖານ ຫຼື PTI ໄດ້ຮັບ 101 ບ່ອນນັ່ງ ຢູ່ໃນສະພານະຕ່ຳ ທີ່ມີທັງໝົດ 266 ບ່ອນ.
ພັກທີມາເປັນອັນດັບສອງ ກໍໄດ້ແກ່ ພັກສັນນິບາດມຸສລິມປາກິສຖານນາວາສ ຫຼື PML-N ຊຶ່ງນຳພາໂດຍ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີກຄົນນຶ່ງ ຄືທ່ານນາວາສ ຊາຣີຟ. ພັກດັ່ງກ່າວໄດ້ຊະນະ 75 ບ່ອນນັ່ງ ແລະກາຍເປັນພັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດພຽງພັກດຽວໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຍ້ອນວ່າ ບັນດາຜູ້ສະໝັກອິດສະຫຼະ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກພັກ PTI ແມ່ນລົງແຂ່ງຂັນໃນຖານະສ່ວນບຸກຄົນ.
ພັກປະຊາຊົນປາກິສຖານ ຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບີລາວານ ພຸດໂທ ຊາດາຣີ ແມ່ນມາເປັນອັນດັບ 3 ໂດຍໄດ້ຮັບທັງໝົດ 54 ບ່ອນນັ່ງ ໃນຂະນະທີ່ພັກນ້ອຍອື່ນໆ ຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຕິດຕາມມາ.
ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນການນັບບັດຄະແນນສຽງເກືອບ 3 ມື້ຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນພະຫັດ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນ 241 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງປາກິສຖານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຈະ ໃນການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະການບໍລິການອິນເຕີແນັດ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ.
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