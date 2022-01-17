ອະດີດຜູ້ນຳ ທ່ານ ໂປໂຣເຊັນໂກ ກັບຄືນໄປ ຢູເຄຣນ ເພື່ອປາກົດຕົວໃນສານ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັນໂກ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຂຶ້ນສານໃນຂໍ້ກ່າວຫາທໍລະຍົດຕໍ່ຊາດ ທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າຖືກຜັກດັນໂດຍການເມືອງ.
ຢູ່ສະໜາມບິນ ກີຢິບ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເດີນທາງຮອດໃນຖ້ຽວບິນຈາກນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊໍ ປະເທດ ໂປແລນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້, ທ່ານ ໂປໂຣເຊັນໂກ ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ຮ້ອງເຊຍຫຼາຍພັນຄົນ. ບາງຄົນໄດ້ຖືປ້າຍທີ່ອ່ານວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ” ແລະ “ຢຸດການປາບປາມ.”
ຈາກສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ໂປໂຣເຊັນໂກ ແມ່ນຄາດວ່າຈະມຸ່ງໜ້າໂດຍກົງໄປສານ, ເຊິ່ງຈະຕັດສິນ ກ່ຽວກັບວ່າຈະສົ່ງທ່ານກັບໄປຄຸມຂັງໃນການລໍຖ້າສືບສວນສອບສວນ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີຫຼືບໍ່.
ໄອຍະການທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ທ່ານ ໂປໂຣເຊັນໂກ, ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ Roshen ເຊິ່ງແມ່ນເຄືອຂ່າຍບໍລິສັດຂາຍເຂົ້າໜົມຫວານ ແລະ ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດຂອງ ຢູເຄຣນນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂາຍຖ່ານຫີນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນສຳລັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນປີ 2014-15.
ຊັບສິນຂອງທ່ານ ໂປໂຣເຊັນໂກ ໄດ້ຖືກຍຶດດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນສອບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາທໍລະຍົດຊາດລະດັບສູງນັ້ນ. ອະດີດຜູ້ນຳຂອງ ຢູເຄຣນ ຈະປະເຊີນກັບການຂັງຄຸກ 15 ປີຖ້າຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ.
ທ່ານ ໂປໂຣເຊັນໂກ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າທ່ານແມ່ນບໍລິສຸດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ, ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ, ກ່ຽວກັບ ການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຊື່ສຽງທາງການເມືອງ ເພື່ອຫັນຄວາມສົນໃຈໄປຈາກບັນຫາທີ່ມີຢ່າງແຜ່ກວ້າງຂອງ ຢູເຄຣນ, ລວມທັງບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຕາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນ COVID-19.
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