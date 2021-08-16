ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຂະເໝນແດງ ຂໍອຸທອນໃຫ້ຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນ ໃນຂໍ້ຫາຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ໃນກໍາປູເຈຍ

ຜູ້ນຳຄົນສຸດທ້າຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ຈາກວົງໃນຂອງລະບອບຂະເໝນແດງທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງກຳປູເຈຍ ໄດ້ທໍາການຂໍອຸທອນໃນຫ້ອງສານຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເພື່ອຫາທາງຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນຄະດີຂອງສານອາຍາສາກົນທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນານ ເພື່ອລົບລ້າງການຕັດສິນລົງໂທດຕໍ່ຕົນໃນຂໍ້ຫາຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ, ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທ້າວຂຽວສໍາພັນ, ອາຍຸ 90 ປີ, ເປັນອະດີດປະມຸກລັດຂອງຂະເໝນແດງ, ລະບອບຄອມມູນິດຫົວຮຸນແຮງຈັດທີ່ປົກຄອງກຳປູເຈຍດ້ວຍລະບົບຜະເດັດການຢ່າງໜັກ ແຕ່ປີ 1975 ຫາ 1979 ແລະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕາຍຂອງປະ ຊາຊົນປະມານ 1 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ.
ທີມສໍາລັບຈໍາເລີຍຂອງລາວກຳລັງຫາທາງຕ່າວປີ້ນຄຳຕັດສິນໃນປີ 2018 ທີ່ພົບວ່າ ລາວມີຄວາມຜິດໃນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ, ກໍ່ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດແລະອາດຊະຍາກຳສົງຄາມນັ້ນ ໄດ້ຖາມຫາຫຼັກຖານ ແລະທໍາການໂຕ້ແຍ້ງ.
ທ່ານກອງ ສໍາ ໂອນ (Kong Sam Onn) ໄດ້ບອກກັບຜູ້ພິພາກສາຂອງສານພິເສດສູງສຸດຂອງກໍາປູເຈຍ ຫຼື ECCC ວ່າ ລູກຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ຮັບເວລາບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອກະກຽມ ການກ່າວປ້ອງກັນຄະດີໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະວ່າ ຄະນະຜູ້ພິ ພາກສາຊຸດທໍາອິດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ມູນຖານ ໃນການຕັດສິນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງທ່ວງທັນເວລາໄດ້ ແລະຍັງມີສິ່ງອື່ນໆອີກ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ມັນຄວນເປັນໂມຄະ ແລະຖືກລົບລ້າງ, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ານສູງສຸດໃຫ້ ... ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຕັດສິນນັ້ນ".
ທ້າວຂຽວສໍາພັນທີ່ນັ່ງຢູ່ຕັ່ງທາງຫຼັງທະນາຍຄວາມຂອງລາວ, ປາກົດວ່າ ໄດ້ຮັບຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວຕໍ່ສານ. ທ່ານກອງ ສໍາ ໂອນ (Kong Sam Onn) ກ່າວວ່າ ລູກຄວາມຂອງທ່ານຈະກ່າວຕໍ່ສານ ໃນຕອນທ້າຍຂອງການໄຕ່ສວນ ທີ່ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາສີ່ວັນນີ້.
ບັນດາຜູ້ສັງເກດການກ່າວວ່າ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ການຕັດສິນລົງໂທດ ຈະຖືກຕ່າວປີ້ນ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະຖືກຕ່າວປີ້ນໄດ້ແທ້, ລາວກໍຍັງໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກຕະຫລອດຊີວິດຢູ່ແລ້ວ ຢູ່ໃນການຕັດສິນລົງໂທດປີ 2014 ກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ທີ່ພົວພັນກັບການບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍ ແລະການຫາຍສາບສູນໄປຂອງຝູງຊົນ. ການຕັດສິນລົງໂທດນັ້ນ ໄດ້ມີການຂໍອຸທອນແຕ່ຖືກປະຕິເສດ ໃນປີ 2016.