ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂບລີເວຍ ທ່ານອີໂວ ໂມຣາເລສ ແມ່ນຢູ່ໃນຖ້ຽວບິນ ທີ່ບິນໄປຍັງປະເທດເມັກຊິໂກ ບ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລີ້ໄພໄດ້.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ທ່ານມາແຊໂລ ເອີຣແບຣດ ໄດ້ນຳເອົາພາບຖ່າຍຂອງທ່ານໂມຣາເລນ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນກອງທັບອາກາດຂອງເມັກຊິໂກ ລົງໃນທວີດເຕີ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ທຸງຊາດຂອງເມັກຊິກໂກພາດຢູ່ເທິງໜ້າຕັກຂອງທ່ານໂມຣາເລສ ຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນ ບິນອອກຈາກນະຄອນ ລາ ປາຊ ໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້. ທ່ານເອີຣແບຣດ ໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີ້ວ່າ “ຊີວິດ ແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງທ່ານ ປອດໄພ.”
ທ່ານໂມຣາແລສ ໄດ້ຂໍລີ້ໄພ ຢູ່ໃນເມັກຊິໂກ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ ທ່ານໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງກະທັນຫັນ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ທ່າມກາງການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຕະຫຼອດໄລຍະນຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ ຍ້ອນບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ດ້ວຍການປະກາດໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ຊະນະເລີດ ຫຼັງຈາກການນັບຄະແນນໃນບາງສ່ວນ ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າ ທ່ານຈະປະເຊີນກັບການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີ້ຂາດໃນເດືອນທັນວາ ກັບຄູ່ແຂງຂອງທ່ານຄື ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຄາໂລສ ເມສາ.
ເມື່ອຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານໂມຣາແລສ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີເຕີ້ວ່າ ທ່ານກຳລັງເດີນທາງໄປເມັກຊິໂກ ແລະ ວ່າ “ຮັບຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການເປີດກວາງ ຂອງພວກສະຫາຍທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພວກເຮົາມາລີ້ໄພ ເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ມັນເຈັບແຄ້ນໃຈຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຕ້ອງອອກຈາກປະເທດ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງການເມືອງ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍັງຄົງເປັນຫ່ວງຢູ່ສະເໝີ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນມາໃນໄວໆນີ້ ພ້ອມດ້ວຍກຳລັງວັງຊາຫຼາຍຂຶ້ນກວ່ານີ້.”
ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກຍ້ອງທ່ານໂມຣາແລສ ໃນການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ໂດຍປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງໂດຍບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ລວມມີ ເມັກຊິໂກ ທີ່ວ່າ ທ່ານໂມຣາແລສ ໄດ້ຖືກກົດດັນອອກ ຍ້ອນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໄດ້ເອີ້ນການເດີນທາງອອກປະເທດຂອງທ່ານໂມຣາແລສ ນັ້ນ ວ່າ “ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບປະຊາທິປະໄຕ ໃນຊີກໂລກເຂດຕາເວັນຕົກ. ຫຼັງຈາກ ເກືອບ 14 ປີຜ່ານມາ ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານໂມຣາແລສ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ຈະລົບລ້າງລັດຖະທຳມະນູນຂອງໂບລີເວຍ ແລະຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນຊາວໂບລີເວຍ ຊຶ່ງການເດີນທາງອອກຈາກປະເທດຂອງທ່ານໂມຣາແລສ ນັ້ນ ຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ແລະແຜ້ວທາງໃຫ້ປາກສຽງຂອງປະຊາຊົນຊາວໂບລີເວຍ ໄດ້ຖືກຮັບຟັງ.”