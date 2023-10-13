ພັນລະຍາ ແລະ ລູກສາວຂອງທ້າວ ກູລາມ ອາລີ ແມ່ນມີອາການສາຫັດ ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກດຶງອອກມາຈາກຊາກຫັກພັງຂອງເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຖືກທຳລາຍ ໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາໃນແຂວງ ເຮຣັດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ອັຟການິສຖານ.
ທ້າວ ອາລີ, ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ເຊັນດາ ຈານ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ເມຍຂອງຂ້ອຍແຂນຫັກ, ຂາ ແລະ ສະດູກກະໂພກຫັກ, ແລະ ລູກສາວຂອງຂ້ອຍແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຫັກ.” ລາວໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ, ລວມທັງອ້າຍຂອງລາວຜູ້ທີ່ໄດ້ສູນເສຍລູກຊາຍ, ແມ່ນໂຊກບໍ່ດີໃນຂະນະທີ່ “ຫຼາຍຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.”
ຫ້ອງການເພື່ອການປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 1,300 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 500 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນລຸນຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວຕາມຫຼັງມາອີກຫຼາຍຄັ້ງ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດ ຈາກທີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ເສຍຊີວິດ 2,000 ຄົນລົງເປັນປະມານ 1,000 ຄົນ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າຫຼາຍກວ່າ 2,400 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.