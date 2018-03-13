ຫົວໜ້າຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ການ
ປາບປາມພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍໂຣຮິງຢາ ໃນມຽນມາ ແມ່ນເປັນ “ສັນຍາລັກຂອງການ
ຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ" ໃນຂະນະທີ່ລາຍງານສະບັບໃໝ່ ກ່າວຫາທະຫານມຽນ
ມາວ່າ ໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຕ່າງໆໃສ່ບ່ອນຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນບ້ານເຮືອນຊາວໂຣຮິງຢາ.
ທ່ານນາງແຢງຮີ ລີ ຜູ້ລາຍງານພິເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສິດທິມະ
ນຸດຢູ່ໃນມຽນມາ ໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງທ່ານນາງ ເພື່ອອະທິຍາຍເຖິງສະຖາ
ນະການ ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທາງພາກເໜືອຂອງມຽນມາ ຕໍ່ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະ
ຊາຊາດ ໃນນະຄອນເຈນີວາ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າວ່າ ອາຊະຍາກຳ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນຫຼັງຈາກວັນທີ 9 ຕຸລາ ປີ 2016 ແລະວັນທີ 25 ເດືອນສິງຫາ ປີ
2017 ທີ່ເຫັນເປັນລັກຖານຂອງການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແລະຮຽກຮ້ອງໂດຍ
ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ແຮງສຸດ ເພື່ອໃຫ້ມີການຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”
ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມເວົ້າ "ການກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ”
ເພື່ອອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການປາບປາມ ຕໍ່ຊາວມຸສລິມໂຣຮີງຢາ ເກືອບ 700,000
ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫລົບໜີໄປສູ່ບັງກລາແດັສ. ພວກທະຫານມຽນມາໄດ້ຖືກ
ກ່າວຫາວ່າ ສັງຫານ ຂົ່ມຂືນ ແລະຈູດເຜົາໝູ່ບ້ານເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການ
ໂຈມຕີປ້ອມຍາມໂດຍພວກກະບົດໂຣຮິງຢາ.
ນອກນັ້ນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ລາຍງານສະບັບໃໝ່ທີ່ອອກໂດຍອົງການນິລະໂທດກຳ
ສາກົນ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທະຫານມຽນມາ ກຳ
ລັງສ້າງຖະໜົນຫົນທາງໃໝ່ ແລະຄ້າຍທະຫານຕ່າງໆໃສ່ບ້ານຊາວໂຣ ຮິງຢາທີ່ຖືກ
ຈູດເຜົານັ້ນ.
ທີ່ປືກສາດ້ານວິກິດການອະວຸໂສ ຂອງອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ທ່ານແມັຕ ແວລສ໌
ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ບ່ອນທີ່ເຄີຍ ເປັນບ້ານເຮືອນ ຂອງຊາວໂຣຮິງຢາ ຕະຫຼາດ ແລະວັດ
ນັ້ນ ບັດນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ດຸດຖີ້ມໝົດ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນຮູບພາບຈາກດາວທຽມ ແລະ
ໄດ້ຢືນຢັນໂດຍການສຳພາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໂອ້ລົມນັ້ນວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງຄ້າຍ
ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຖະໜົນຫົນທາງແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ