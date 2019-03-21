ການເກັບພາສີຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຈີນ ມີທ່າທາງວ່າຈະຍັງຢູ່ເໝືອນເດີມຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ
ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ໄດ້ມີການບັນລຸກັນ. ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
“ການຕົກລົງໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງງົດງາມ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ກ່າວ
ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາການຄ້າທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປກັບປັກກິ່ງ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຜູ້
ຕາງໜ້າທາງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຣເບີຣຕ໌ ໄລທີເຊີ ແລະລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງການເງິນ ທ່ານສະຕີເວີນ ມະນູຈິນ ຈະເດີນທາງໄປຈີນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ເພື່ອສືບ
ຕໍ່ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາໃນປັດຈຸ
ບັນນີ້ຈາກເງິນເກັບພາສີ ແລະໄລຍະເວລາທີ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.”
ຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໄດ້ບັນລຸກັນ
ການເກັບພາສີໂດຍວໍຊິງຕັນ ອາດຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈົນກວ່າວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະ
ລັດແນ່ໃຈວ່າ ຈີນປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງ.
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າທາງໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່ອນຂຶ້ນເຮືອ
ບິນເຮລິຄອບເຕີ ມາຣີນວັນ ວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີບັນຫາຫຼາຍຢູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.”
ຈີນອາດຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງບ່ອນທີ່ການເກັບພາສີສະຫະລັດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຍົກ
ເລີກ ອີງຕາມສະມາຊິກອະວຸໂສຈາກສະຖາບັນບຸກກິ່ງ ທ່ານເດວິດ ໂດລາ ແຕ່ທ່ານ
ຄາດວ່າ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິນຜິງ ຈະບໍ່ຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ບ່ອນທີ່ການ
ເກັບພາສີບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກເລີກ.
ທ່ານໂດລາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ມັນຍາກ ສຳລັບປະທານປະເທດຈີນ ທີ່ຈະ ຮັບເອົາ
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ສົມດຸນ ແລະປະຊາຊົນຈີນພາກັນໃຊ້ອິນເຕີແນັດ
ແລະສື່ສັງຄົມຫຼາຍ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຈາກ
ປະຊາຊົນ ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເບິ່ງບໍ່ດີສຳລັບຈີນ.”
ການຕອບໂຕ້ກັນໄປມາກ່ຽວກັບການເກັບພາສີໃນປີກາຍນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ຢ້ານກົວທີ່ຈະເກີດສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຈີນ ສອງປະເທດທີ່ມີ
ເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ ຊຶ່ງການຄ້າປະຈຳປີມີການຊື້ຂາຍສິນຄ້າກັນຫຼາຍ
ກວ່າເຄິ່ງພັນຕື້ໂດລາ.
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