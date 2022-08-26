ການໂຈະໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງໄທ ທ່ານປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ, ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບແບບອົບອຸ່ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໂດຍກໍາລັງປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະມາດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຊົ່ວຄາວແທນທ່ານ ແມ່ນອະດີດຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂັ້ນສູງອີກຜູ້ນຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງຄົງແມ່ນຜູ້ນຳຜະເດັດການ ແບບດຽວກັນ ຄອບງຳການເມືອງລະດັບຊາດ.
ທ່ານປຣະຢຸດໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ໂຈະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ ໂດຍສານ ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງປະເທດ, ໃນລະຫວ່າງທີ່ສານໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ທ່ານໄດ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຄົບ 8 ປີ ຕາມກໍານົດເວລາແລ້ວຫຼືບໍ່.
ຂໍ້ຈໍາກັດ ທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນຂຽນຂຶ້ນໂດຍພັນທະມິດຂອງທ່ານປຣະ ຢຸດ ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2014 ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານ ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າ ທ່ານຈະດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເນື່ອງຈາກຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງທາງການເມືອງ ທີ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ແຕ່ 8 ປີຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະກ້າວລົງຈາກຕໍາແໜ່ງ, ໂດຍເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍຄັ້ງ, ວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ ແລະແມ່ນແຕ່ ການສູນເສຍບັນດາພັນທະມິດ ທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ານ.
ທ່ານປຣະວິດ ວົງສຸວັນ, ຜູ້ເປັນຮອງແລະເປັນພັນທະມິດທາງການເມືອງທີ່ຍາວນານຂອງທ່ານປຣະຢຸດ ຮັບຜິດຊອບເປັນຜູ້ດໍາເນີນວຽກງານແທນທ່ານຈົນເຖິງເວລາທີ່ສານຈະມີການຕັດສິນຂັ້ນສຸດທ້າຍອອກມາ, ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ.
ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນການປ່ຽນແປງແບບໄວວາ ຂອງແຮງຜັກດັນສໍາລັບຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕທີ່ພັງທະລາຍລົງຂອງໄທ ແມ່ນຍາກ ທີ່ຈະທີ່ຊອກຫາ ກັບທ່ານປຣະວິດ ອາຍຸ 77 ປີ ທີ່ກໍາອໍານາດລັດຖະບານຢູ່ນະເວລານີ້.