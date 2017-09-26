ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກາະ Vanuatu ໄດ້ພາກັນຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍເຖິງ
6 ພັນຄົນ ຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄປຍັງສູນອົບພະຍົບຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນ
ກິດຈະການທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງພູໄຟທີ່ເກາະເໜືອ ຂອງປະເທດໃນມະຫາສະໝຸດ
ປາຊິຟິກດັ່ງກ່າວ.
ພູໄຟ Manoro ໃນເກາະ Ambae ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຂີ້ເຖົ່າ ໄຟ ແກັສພູໄຟ ແລະ lava
ມາໄດ້ເປັນອາທິດແລ້ວ ຊຶ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ ທີ່ອາດຈະລະເບີດຂຶ້ນ
ໄດ້ນັ້ນ. ການລະເບີດຂອງພູໄຟຄັ້ງຫລ້າສຸດ ແມ່ນໃນປີ 2005.
ເກາະ Vanuatu ແມ່ນເປັນທີ່ພັກພາອາໄສຂອງຜູ້ຄົນ ຈຳນວນພຽງແຕ່ 280 ພັນ ຄົນ
ທີ່ອາໄສຢູ່ ກະຈັດກະຈາຍ ໃນທົ່ວ 80 ເກາະ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ
ທີ່ຮູ້ກັນ ໃນຊື່ວົງແຫວນໄຟ ຫລື “Ring of Fire” ຢູ່ຕາມຮອຍແຕກແຫງຂອງພື້ນດິນ
ທີ່ມັກເກີດແຜ່ນໄຫວ ແລະພູໄຟລະເບີດນັ້ນ
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