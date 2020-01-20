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ຟີ​ລິບ​ປິນ ສັ່ງ​ຫ້າມ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ບໍ່​ໃຫ້​ກັບ​ໄປ​ບ້ານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ພູ​ໄຟ ກຳ​ລັງ​ຟົດ​ຮ້ອນ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຍາດ​ກັນ​ເອົາ​ຂອງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຢູ່​ເມືອງ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃກ້​ກັບ​ພູ​ໄຟ ຕາ​ລ, ແຂວງ ຄາ​ວິ​ເຕ, ຟີ​ລິບ​ປິນ. 19 ມັງ​ກອນ, 2020.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຟີ​ລິບ​ປິນ ໄດ້​ສັ່ງ​ຫ້າມປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ອອກ​ມາໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ພູ​ໄຟ ຕາ​ລ ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ, ໂດຍ​ອ້າງເຖິງ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕ່າງໆ​ທີ່​ວ່າ​ມັນ​ອາດ​ຍັງ​ຈະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້​.

ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ 110,000 ຄົນ​ໄດ້​ພັກ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ພູ​ໄຟ ຕາ​ລ ໄດ້​ປະ​ທຸ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ແຕ່ຫຼາຍ​ເມືອງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຮຸນ​ແຮງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເອົາ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ່າງໆ, ເກືອ​ສັດ ແລະ ອະ​ນາ​ໄມ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ ເອ​ປິ​ມາ​ໂກ ເດັນ​ຊິງ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ບໍ່​ໃຫ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ, ຍ້ອນ​ແນວ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ການຫ້າມ​ນັ້ນ.”

ພູ​ໄຟ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ພົ່ນ​ຂີ້​ເຖົ່າ​ສູງ 15 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ໃນ​ການ​ປະ​ທຸ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 12 ມັງ​ກອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ສັດ​ລ້ຽງ​ພ້ອມ​ກັບ​ຜົນ​ລະ​ປູກ​ຕາຍ.

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ພູ​ໄຟ​ອາດ​ທຳ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ກວ່ານີ້ຫຼາຍ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້, ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນລັດ​ສະ​ໝີ “​ເຂດອັນ​ຕະ​ລາຍ” 14 ກິ​ໂລ​ແມັດ ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ມັນນັ້ນ.

ທ່ານ ເຣ​ນາ​ໂຕ ໂຊ​ລີ​ດຳ, ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ, “ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ແມ່ນ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຢູ່. ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ​ເທື່ອ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພູ​ໄພ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດ​ພົ່ນ​ຂີ້​ເຖົ່າ​ອອກ​ມາ​ໜ້ອຍກວ່າ​ສອ​ງ​ສາມ​ວັນ​ແລ້ວນີ້, ແຕ່​ລາ​ວາ​ທີ່​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປະ​ທຸ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຄົງ​ໄຫຼ​ໄປ​ຫ​າ​ມັນ.

ຈົນ​ກວ່າ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ເຫັນ​ວ່າ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ​ນັ້ນ, ຜູ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພັກ​ອາ​ໄສ​ກະ​ຈາຍຢູ່​ທົ່ວ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ປະ​ມານ 400 ແຫ່ງນັບ​ຈາກ​ໂຮງ​ຮຽນ ຫາ​ເ​ດີ່ນ​ກິ​ລ​າ​ບາ​ສ​ແກັດ​ບອ​ລ​ໃນ​ຮົ່ມ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໄດ້, ລວມ​ທັງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ໃຫ້​ນອນ, ກິນ ແລະ ອາບ​ນ້ຳ.

ທ່ານ ອາ​ເລັກ ມາ​ຊີ​ກ​ແລັດ, ໂຄ​ສົກ​ສຳ​ລັບ​ໜ່ວຍ​ຟື້ນ​ຟູ​ໄພ​ພິ​ບັດໃນ​ພາກ​ພື້ນ ຄາ​ລາ​ບາ​ຊອນ ທີ່​ເປັນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອ​ງ​ພູ​ໄພ​ລະ​ເບີດ​ນັ້ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້. ບັນ​ດາ​ກໍ​ມີ​ຢູ່​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ສຳ​ລັບ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ.”

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