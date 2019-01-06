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ກະ​ແສ ຊາດ​ນິ​ຍົມ ຂອງ ຢູ​ໂຣບ ເຄື່ອນ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ ສ​ເປນ

ທ່ານ ແຊນ​ທີ​ອາ​ໂກ ອາ​ບາ​ສ​ກາ​ລ (Santiago Abascal), ປະ​ທານ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ພັກ ວັອກ​ສ໌ (VOX), ກາງ, ຕ​ົບ​ມື​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຊຸມ​ນຸມຂອງ​ພັກຂວາ​ຈັດ ວັອກ​ສ໌. ນະ​ຄອນຫຼວງ ມາດ​ຣິດ, 7 ຕຸ​ລາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ເທດ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ມີພັກ​ທາງ​ເລືອກ​ໃໝ່​ເພື່ອ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ຝ​ຣັ່ງ ມີພັກ​ແນວ​ໜ້າ​ແຫ່ງ​
ຊາດ, ອິ​ຕາ​ລີ ມີພັກ​ສັນ​ນິ​ບາດ ແລະ ຕອນນີ້​ປະ​ເທດ ສ​ເປນ ກໍ​ມີ​ພັກ ວັອ​ກ​ສ໌ (VOX),
ເປັນ​ພັກ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ​ຂວາ​ຈັດ​ພັກຫຼ້າ​ສຸດ ທີ່​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວົງ​ການ​ການ​
ເມືອງ​ຂອງ ຢູ​ໂຣບ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສະ​ແດງ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ​ຢ່າງບໍ່​ຄາດຄິດ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້​ງ
​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອັນ​ດາ​ລູ​ເຊຍ, ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ສ​ເປນ
ຈົນ​ດຽວນີ້​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ດັ່ງ​ກັບ ​ປ້ອມ​ທະ​ຫານ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ລຸນຫຼັງ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ທັນ​ວາ​ປີ
​ກາຍນີ້, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຊ້າຍ ທ່ານ ພາ​ໂບ​ລ ອີ​ເກຼ​ເຊຍ​ສ໌ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ “ການ​ຊຸມ​
ນຸມ​ຕໍ່​ຕ້າ​ນ​ລັດ​ທິ​ຟາ​ຊິ​ສ.”

ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ລວມ​ຕົວ​ກັນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ສະ​ພາ​ປະ​ຈຳ​ພາກ​ພື້ນ​ໃນ​ເມືອງ
ເຊວີ​ລ (Seville), ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ກີດ​ກັ້ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ພັກ ວັອກສ໌ ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ.

ພ​ວກ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ຈູດ​ລົດ ແລະ ລັກ​ເຄື່ອງ​ໃນ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ.

ແຕ່​ຜົນ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ແມ່ນ​ຈະ​ແຈ້ງ ແລະ ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ທີ່​
ວ່າ ​ກະ​ແສຊາດ​ນິ​ຍົມ, ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ປະ​ເທດ
ສ​ເປນ ແລ້ວ.

ພັກ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ແລະ ພັນ​ທະ​ມິດ​ຊ້າຍ​ຈັດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຊື່​ວ່າ ໂປ​ເດ​ມັອ​ສ, ໄດ້​ສູນ​ເສຍ
​ບ່ອນ​ນັ່ງ ແລະ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ລວມ​ຕົວ​ໃນ​ສະ​ພາ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ດ້ວຍ​ສຽງ​ສ່ວນ
ຫຼາຍ. ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສຳ​ລັບ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນທີ່​ສຳ​ຄັນ ເຊິ່ງ​ມີ​ແນວ​ທາງ​ກາງ​ອຽງ
​ຊ້າຍ​ ແລະ ພັກພົນ​ລະ​ເມືອງ ນັ້ນ, ແມ່ນ​ຍັງ​ຄົງ​ທີ່​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ພັກ ວັອກ​ສ໌ ໄດ້​
ກວາດເອົາຄະ​ແນນ​ສຽງ 11 ເປີ​ເຊັນ​ໄປ, ເຊິ່ງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາດ
​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ເພື່ອກໍ່​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພາກ​ພື້ນ​ໃໝ່​ຂຶ້ນ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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