ການສູ້ລົບກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາໃນບໍລິເວນໂຮງງານເຫຼັກໃນເມືອງທ່າມາຣີອູໂປລ ຂອງຢູເຄຣນໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ພວກນັກລົບຂອງຢູເຄຣນຍັງຢຶດທີ່ໝັ້ນແຫ່ງນັ້ນຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານຣັດເຊຍບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງງານ ທັງໆທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນຕອນກາງເວັນ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເຮືອນ 200 ກວ່າຄົນທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຍົກຍ້າຍອອກໄປດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.
ທ່ານແອນຕັນ ເຈຣາເຊັງໂກ (Anton Gerashchenko) ທີ່ປຶກສາຂອງກະຊວງພາຍໃນຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງງານຜ່ານທາງອຸໂມງໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊ່າງໄຟຟ້າຄົນນຶ່ງ ທີ່ຮູ້ແຜນຜັງຂອງໂຮງງານດີ.
ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ທະຫານຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນໂດຍກ່າວຫາທະຫານຢູເຄຣນວ່າ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເຮືອນອອກຈາກທີ່ນັ້ນ. ມີພົນລະເຮືອນປະມານ 100 ຄົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຈາກໂຮງງານເຫຼັກດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນປະມານ 200 ຄົນໃນໂຮງງານ ບໍ່ສາມາດອອກມາຈາກຂຸມຫຼົບໄພໄຕ້ດິນຂອງໂຮງງານ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂໍໃຫ້ວາດພາບເບິ່ງນະລົກແຫ່ງນີ້! ແລະມັນກໍມີເດັກນ້ອຍຢູ່ທີ່ນັ້ນນຳ. ການຍິງໂຈມຕີ ການຖິ້ມລະເບີດແບບບໍ່ຂາດໄລຍະ ມາໄດ້ສອງເດືອນກວ່າແລ້ວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ເປັນປະຈຳ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານນັບຕາລີ ເບນແນັດ ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບວ່າ ທະຫານຂອງຣັດເຊຍພວມກະກຽມທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຂ້າງໃນຂອງໂຮງງານເຫຼັກແຫ່ງນັ້ນອອກມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໃນການຢຸດການສູ້ລົບກັນ ໃນຕອນກາງເວັນ ໄປຈົນຮອດວັນເສົາມື້ອື່ນ.
ແຕ່ໃນພາບຖ່າຍວີດີໂອທາງອອນລາຍນ໌ ຮ້ອຍເອກສເວຍໂຕສລາບ ປາລາມາ ຮອງຜູ້ບັນຊາການຂອງກອງພັນອາຊອບຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ “ການສູ້ລົບຢ່າງໜັກແລະນອງເລືອດກຳລັງດຳເນີນຢູ່. ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ທະຫານຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ແລະບໍ່ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ພົນລະເຮືອນທີ່ພາກັນຫຼົບໄພຢູ່ໃນຫ້ອງໄຕ້ດິນຂອງໂຮງງານ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍ.” ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ນາຍທະຫານຢູເຄຣນຄົນນີ້ ກ່າວຈາກສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດແທ້.
ໃນຄຳປາໄສເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານເຊເລນສກີເວົ້າວ່າ ການຢຸດຍິງແບບດົນໆ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຈະຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນເມືອງມາຣີອູໂປລ ອອກໄປນັ້ນ.