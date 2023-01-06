ຂ່າວນອງນັນກ່ຽວກັບການຄໍຣັບຊັ່ນທີ່ສະພາຢູໂຣບມີຄວາມຮ້າຍແຮງຕື່ມຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ມີການຖອນສິດພິເສດຕໍ່ສະມາຊິກສະພາຕື່ມອີກ 2 ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຮັບເງິນສິນບົນຈາກກາຕ້າ. ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍແຫ່ງນີ້ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການສືບສວນອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສຳພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງຢູໂຣບ ແລະກາຕ້າ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ສະໜອງພະລັງງານສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ສະມາຊິກສະພາຢູໂຣບຈາກອີຕາລີ ແອນເດຣຍ ກອສໂຊລີໂນແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຈາກແບລຈ້ຽມ ມາກ ຕາຣາແບລລາ ແມ່ນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຈຸຫຼ້າສຸດ ໃນຂ່າວ ນອງນັນກ່ຽວກັບການຄໍຣັບຊັ່ນ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສັ່ນສະເທືອນໃຫ້ແກ່ບຣັສເຊີລສ໌. ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນສິນບົນຈາກກາຕ້າ.
ຫຼັງຈາກການສືບສວນເປັນເວລານຶ່ງປີ ຕຳຫຼວດແບລຈ້ຽມໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນຫ້ອງກັນແລະບ້ານພັກທີ່ພົວພັນກັບບັນດາສະມາຊິກທັງໃນປັດຈຸບັນແລະອະດີດຂອງສະພາຢູໂຣບ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບເງິນສົດ 1 ລ້ານ 6 ແສນໂດລາ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ມີການຄົ້ນພົບເງິນເກືອບ 158,000 ໂດລາ ຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງສະມາຊິກສະພາຢູໂຣບ ອີວາ ກາຍລີຈາກກຣີສ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນຮອງປະທານສະພາ ຢູໂຣບຈຳນວນທັງໝົດ 14 ທ່ານ. ທ່ານນາງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຮັບເງິນສິນບົນຈາກປະເທດກາຕ້າ.
ທ່ານເອຣິກ ແວນດຸຍຊີ ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການໄອຍະການກາງແບລຈ້ຽມ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວເມື່ອວັນທີ 13 ທັນວາຜ່ານມານີ້ວ່າ “ຈຸດປະສົງໃນການໃຫ້ເງິນສິນບົນກໍແມ່ນ ເພື່ອຢາກໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍແຫ່ງນີ້ ໃນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ ການເງິນ ແລະການເມືອງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.”
ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນເດືອນແລ້ວ ເພື່ອຖອດຖອນທ່ານນາງກາຍລີ ອອກຈາກການເປັນຮອງປະທານສະພາຢູໂຣບ.
ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມກາຕ້າ ກ່ອນທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກຂອງອົງການຟີຟ້ານັ້ນ ທ່ານນາງກາຍລີໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂງຂັນເຫັນພ້ອມກັບກາຕ້າໃນ ລະຫວ່າງການອະພິປາຍ ກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາຢູໂຣບຄົນອື່ນໆ ໂດຍກ່າວຫາພວກຕ້ອງຕິວ່າ ໜ້າໄຫວ້ຫຼັງຫຼອກ.
“ການມີໜ້າຂອງການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກຢູກາຕ້າໃນມື້ນີ້ ແມ່ນການພິສູດໃຫ້ ເຫັນວ່າ ການທູດກິລາສາມາດບັນລຸຜົນແບບໃດ ໃນການຫັນປ່ຽນທາງປະຫວັດສາດຂອງປະເທດດ້ວຍການປະຕິຮູບທີ່ສ້າງຄວາມດົນໃຈໃຫ້ແກ່ໂລກອາຣັບ. ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ກ່າວວ່າ ກາຕ້າແມ່ນປະເທດແຖວໜ້າໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິຂອງພວກແຮງງານ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານນາງກາຍລີ ທີ່ໄດ້ກ່າວເມື່ອວັນທີ 21 ພະຈິກຜ່ານມາ.