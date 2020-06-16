ບັນດາປະເທດ ໃນຢູໂຣບ ເລີ້ມເປີດຊາຍແດນ ຂອງຕົນຄືນ

ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ມີການເປີດຊາຍແດນຄືນໃໝ່ຕື່ມອີກຢູ່ ຝຣັ່ງ ອັງກິດ ກຣິສ ແລະຫຼາຍໆແຫ່ງໃນຂະນະທີ່ຈີນວາງມາດຕະການບາງຢ່າງຄືນໃໝ່ໃນການຫ້າມ ກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາຈຳນວນນຶ່ງ ຫຼັງຈາກຫຼາຍສິບກໍລະນີໃໝ່ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ທີ່ປັກກິ່ງ.
ບັນດາເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປາຣີ ສາມາດຮ່ວມເຂົ້າກັບກັບ ປະເທດທັງໝົດ ໂດຍການເປີດປະຕູ ໃຫ້ແກ່ພວກລູກຄ້າເຂົ້າໄປນັ່ງກິນ ຢູ່ໃນຮ້ານໄດ້. ພວກເດີນທາງຈາກບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບຍັງສາມາດເດີນທາງໄປ ຝຣັ່ງໄດ້ອີກໃນຂະນະທີ່ປະເທດຕ່າງໆເປີດຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແກ່ພວກ ເດີນທາງຈາກເຂດອື່ນໆຈາກທົ່ວທຸກທະວີບ.
ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອມມານຸຍແອລ ມາກຣົງ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງ ໄດ້ເລີ້ມເສດຖະກິດຂອງເຮົາຄືນໃໝ່.”
ຢູ່ປະເທດອັງກິດ ບັນດາຮ້ານຄ້າທີ່ບໍ່ສຳຄັນໄດ້ເລີ້ມເປີດຄືນແລ້ວໃນວັນຈັນວານ ນີ້ ພ້ອມທັງບ່ອນສູດມົນຕ່າງໆສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະສະຖານທີ່ບັນເທີງເຊັ່ນ ບ່ອນຂັບລົດເຂົ້າໄປນັ່ງເບິ່ງຮູບເງົາແລະສວນສັດຕ່າງໆ. ຄົນຍັງຕ້ອງຮັກສາກົດ ລະບຽບການຢູ່ຫ່າງກັນ ແລະລັດຖະບານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກເວລາຄົນຢູ່ ທາງໃນ.
ໃນການເດີນທາງໄປມາຢູ່ໃນລະບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະນັ້ນ ວັນຈັນວານນີ້ ອັງກິດໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃໝ່ບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກຫຼືມີສິ່ງປົກໜ້າໄວ້.
ກຣິສໄດ້ເປີດສະໜາມບິນສາກົນທີ່ເມືອງໃຫຍ່ສຸດອັນດັບທີສອງ Thessaloniki ສຳລັບບັນດາຜູ້ເດີນທາງໄປຢູໂຣບ ແລະບັນດາຫໍພິພິດທະພັນ ໄດ້ເປີດຄືນ ຫຼັງ ຈາກປິດມາໄດ້ສາມເດືອນແລ້ວ.
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