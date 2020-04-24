ຢູໂຣບ ຊອກຫາທາງອອກ ຈາກການປິດເມືອງ ຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ

ບັນດາລັດຖະບານຢູໂຣບກຳລັງເປີດເຜີຍແຜນແນະນຳວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເລີ້ມຢ່າງລະມັດ
ລະວັງ ເພື່ອເປີດເສດຖະກິດປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າເພີ້ມ ແຕ່ວ່າການຍົກ ເລີກຈາກການ
ປິດເມືອງນັ້ນ ມີຄວາມສັບສົນ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກການສຶກສາ ທີ່ສະ ເໜີໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະພາບ
ການຢູ່ໃນບັນດາເມືອງ ແລະຂົງເຂດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບຢ່າງໜັກຈາກໄວຮັສໂຄ
ໂຣນາ ເປັນພຽງແຕ່ພາກສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ ໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ.
ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາລັດຖະບານທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທີ່ຄືກັນ ເວລາໂອກາດ
ໄວຣັສທີ່ຮ້າຍແຮງ ໄດ້ປາກົດໂຕເທື່ອທຳອິດ ປິດເມືຶອງ ແລະທຳລາຍ ເສດຖະກິດ ເພື່ອຮັກ
ສາຊີວິດ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນປ່ວຍລົ້ນໂຮງໝໍ ຫລືປ່ອຍ ໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍຮ້າຍແຮງ ແລະເບິ່ງລະບົບສາທາລະນະສຸກ ເພພັງ ແລະຈຳນວນການຕາຍເພີ້ມຂຶ້ນ.
ມີການຄາດຫວັງກັນວ່າ ຜູ້ຄົນໃນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຢືນຢັນໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂດຍປ້ອງກັນເຂົາເຈົ້າເອງໂດຍພູມຕ້ານທານ ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນ
ການຊົ່ວຄາວກໍຕາມ ຈາກການຕິດແປດຄືນໃໝ່. ນັ້ນຈະຊ່ວຍ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນ
ໃນການຄ່ອຍໆຍົກເລີກຂອບເຂດຈຳກັດ.
ທ່ານດານຽນ ຟິນແກນສະໄຕ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ເປັນທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງ
ກິດ ທ່ານຈອນເມເຈີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທາງເລືອກທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ
ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນມາໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ
ອີກດົນປານໃດທີ່ພວກເຮົາຈະຄົງໂຕໄດ້ ໃນທາງສັງຄົມ ເສດຖະກິດ ແລະການເມືອງ ຕໍ່
ການປິດເມືອງ ກ່ອນພວກເຮົາຈະຕັດສິນວ່າ ການປິ່ນປົວນັ້ນ ແມ່ນຂີ້ ຮ້າຍກວ່າພະ
ຍາດອີກ.”
ນັ້ນແມ່ນຄຳຖາມ ທີ່ທຸກໆລັດຖະບານຖາມ.
ຄວາມຫວັງຈາກການເປີດຄືນທັນທີນັ້ນມີຢູ່ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຢູ່ໃນຢູໂຣບ ພ້ອມ
ທັງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະເອເຊຍ ໃນການສຶກສາຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າ ມີບໍ່
ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທັງນີ້ກໍຍ້ອນການ ປິດເມືອງ. ການຄົ້ນ
ຄວ້າຢູ່ລັດຄາລີຟໍເນຍໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ແລະພວກນັກວິທະຍາ
ສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ ແລະມະຫາວິ ທະຍາໄລຊ້າວເທິນຄາລີຟໍເນຍ
ສະເໜີວ່າ 2.5 ເປີເຊັນ ຫາ 4 ເປີເຊັນ ຂອງ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເມືອງແຊນຕາ ຄລາຣາ
ທາງພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນແຊນ ແຟຣນ ຊິສໂກ ແລະນະຄອນ ລັອສ ແອນເຈີລິສ ໄດ້
ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ.
ການຄົ້ນຄວ້ານຶ່ງຂອງຝຣັ່ງສະເໜີວ່າ ໜ້ອຍກວ່າ 6 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນຝຣັ່ງ ຈະໄດ້
ຮັບການຕິດແປດຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໃນເວລາທີ່ປະເທດເລີ້ມເປີດຄືນ ຢ່າງຊ້າໆໃນ
ເດືອນພຶດສະພາ ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ນຳພາໂດຍ ສະຖາບັນ ປາສເຕີ ທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຫລາຍຄົນທີ່ຈະພັດທະນາພູມຕ້ານທານ
ພາຍໃນເວລາທີ່ການປິດເມືອງສິ້ນສູດລົງໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຫາກມີການພົວພັນກັນ
ເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼາຍຄົນຈະຕິດໄວຣັສ ແລະຫຼາຍຄົນຈະຕິດເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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