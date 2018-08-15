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ມາລຕາ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ກຳປັ່ນ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ເຂົ້າຈອດ ຫຼັງຈາກ ລ່ອງລອຍ ຢູ່ໃນທະເລ ສີ່ມື້

ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ເຫັນຢູ່ໃນກຳປັ່ນ MV ອາກາຣິອັສ ໃນທະເລເມດີເຕີເຣນຽນ ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ​ໄດ້ສະແດງຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ການ​ເຫັນ​ພ້ອມ​
ຂອງ​ມາລຕາ ​ເພື່ອອະນຸຍາດ​ໃຫ້ກຳ​ປັ່ນກູ້​ໄພ​ຢູ​ໂຣບທີ່​ນຳເອົາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ 141 ຄົນ
​ເຂົ້າ​ຈອດ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ເຮືອນຶ່ງ ຫຼັງ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນບັນຫາ ການ​ບໍ່​ລົງ​
ລອຍ​ເທື່ອຫ​ລ້າ​ສຸດ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າຈະເຮັດ​ຢ່າງ​ໃດກັບພວກຄົນເຂົ້າ
ເມືອງ ​ທີ່​ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ​ຢູ່​ທະເລ.

ອົງການ​ອົບພະ​ຍົບ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ລຸກ​ຊໍ​າ​ເບີ​ກ
ປອກຕຸຍ​ການ ສະ​ເປ​ນ ເຂົ້າ​ຮວມມາລ​ຕາ ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ເວລາ
​ໃດ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ແຄມ​ຝັ່ງ.

​ແຕ່​ວ່າ​ຫົວໜ້າ​ອົງການດັ່ງກ່າວ ທ່ານ​ຟິລິບ​ໂປ ກຣັງດີ ກ່າວ​ວ່າ​ສະຖານະ​ການ​ບໍ່​ຄວນ​ທີ່
​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເລີຍ ​ໂດຍ​ຮ້ອງ​ວ່າ “​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ສິນລະ​ທໍາ” ທີ່​ບັນດາ​ກຳ​ປ່ັນ
​ກູ້ໄພ​ປະປ່ອຍ​ບໍ່ຮັບເອົາຄົນຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ປະ ຕິບັດ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຂີດ
​ຮັບເອົາຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້.

ທ່ານແກຣນດີ ກ່າວ​ວ່າ “ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ດ່ວນ ​ເພື່ອ​ຫລີກ​ຈາກ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​
ໃນ​ປັດຈຸບັນຂອງ​ການ​ຕົກຄ້າງ ​ແລະ​ຈັດ​ແຈງເຮືອ​ແຕ່​ລະ​ລໍາ ທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ທີ່​
ຈອດ​ສຳລັບພວກທີ່​ຖືກ​ກູ້​ໄພ​. ພຽງແຕ່​ການ​ບອກ​ໃຫ້​ຮູ້​ຢ່າງ​ຈະແຈ້ງ​ເຖິງ​ບັນ​ພາທ່າ
ເຮືອ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ທີ່​ບັນດາ​ຄົນ​ຂັບ​ເຮືອ​ຮູ້ສຶກ​ໝັ້ນ​ໃຈ ​ເວລາ​ຕອບ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ສຸ​ກ​ເສີນ
ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຮ້ອງ​ຂໍໃຫ້​ປ່ອຍ​ພວກ​ໂດຍສານ ​ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ການ
​ຕໍ່​ລອງ​ກັນ​ເປັນ​ເວລາດົນ​ນານ.

ຫຼັງ​ຈາກປະຕິ​ເສດໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຳ​ປັ່ນ ອາກາຣິອັສ ​ເຂົ້າ​ຈອດ ມາລຕາ​ໄດ້​ປ່ຽນ
ໃຈ ​ເວລາ​ຫ້າ​ປະ​ເທດ​ສະຫະ​ພາບຢູ​ໂຣບ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຮັບເອົາ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.
ມາລຕາ​ໄດ້​ຮ້ອງວ່າ “​ເປັນ​ໂຕ​ຢ່າງ​ທີ່​ໜັກ​ແໜ້ນ ​ຂອງ​ການ​ນຳພາ​ຢູ​ໂຣບ ​ແລະ​ຄວາມ​
ເປັນ​ນໍ້​ານຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ.”

ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຈະ​ໃຫ້ການ​ເປັນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຢູ່​ທົ່ວ​ຢູ​ໂຣບ ຮວມ​ທັງ 141 ຄົນ​ຈາກ
​ກຳ​ປັ່ນ​ອາກາຣິອັສ ​ແລະ 114 ຄົນ​ທີ່​ມາລຕາ​ໄດ້​ກູ້ໄພ​ໄວ້​ໃນ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ເມ​ດີ​ເທີຣາ
ນຽນ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

​ຝຣັ່ງ​ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຫັນ​ພ້​ອມຮັບ​ເອົາຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ 60 ຄົນ ​ໄດ້​ຂອບໃຈ​ມາລຕາ “ຕໍ່​ຄວາມ
​ມີ​ມະນຸດສະທຳ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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