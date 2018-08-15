ມາລຕາ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ກຳປັ່ນ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ເຂົ້າຈອດ ຫຼັງຈາກ ລ່ອງລອຍ ຢູ່ໃນທະເລ ສີ່ມື້

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການເຫັນພ້ອມ
ຂອງມາລຕາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ກຳປັ່ນກູ້ໄພຢູໂຣບທີ່ນຳເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງ 141 ຄົນ
ເຂົ້າຈອດຢູ່ໃນທ່າເຮືອນຶ່ງ ຫຼັງຈາກກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍມາເປັນບັນຫາ ການບໍ່ລົງ
ລອຍເທື່ອຫລ້າສຸດ ຂອງປະເທດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບພວກຄົນເຂົ້າ
ເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ທະເລ.
ອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ລຸກຊໍາເບີກ
ປອກຕຸຍການ ສະເປນ ເຂົ້າຮວມມາລຕາ ໃນການຮັບເອົາພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ເວລາ
ໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປເຖິງແຄມຝັ່ງ.
ແຕ່ວ່າຫົວໜ້າອົງການດັ່ງກ່າວ ທ່ານຟິລິບໂປ ກຣັງດີ ກ່າວວ່າສະຖານະການບໍ່ຄວນທີ່
ຈະເກີດຂຶ້ນເລີຍ ໂດຍຮ້ອງວ່າ “ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະບໍ່ມີສິນລະທໍາ” ທີ່ບັນດາກຳປ່ັນ
ກູ້ໄພປະປ່ອຍບໍ່ຮັບເອົາຄົນຢູ່ໃນທະເລ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານປະ ຕິບັດຢ່າງສຸດຂີດ
ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ທ່ານແກຣນດີ ກ່າວວ່າ “ມີຄວາມຕ້ອງການດ່ວນ ເພື່ອຫລີກຈາກການປະຕິບັດງານ
ໃນປັດຈຸບັນຂອງການຕົກຄ້າງ ແລະຈັດແຈງເຮືອແຕ່ລະລໍາ ທີ່ເຂົ້າໄປເຖິງບ່ອນທີ່
ຈອດສຳລັບພວກທີ່ຖືກກູ້ໄພ. ພຽງແຕ່ການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງບັນພາທ່າ
ເຮືອທີ່ປອດໄພ ທີ່ບັນດາຄົນຂັບເຮືອຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ ເວລາຕອບຕໍ່ການຮ້ອງຂໍສຸກເສີນ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ອຍພວກໂດຍສານ ແລະຈະບໍ່ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມີການ
ຕໍ່ລອງກັນເປັນເວລາດົນນານ.
ຫຼັງຈາກປະຕິເສດໃນຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ກຳປັ່ນ ອາກາຣິອັສ ເຂົ້າຈອດ ມາລຕາໄດ້ປ່ຽນ
ໃຈ ເວລາຫ້າປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບເຫັນພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ມາລຕາໄດ້ຮ້ອງວ່າ “ເປັນໂຕຢ່າງທີ່ໜັກແໜ້ນ ຂອງການນຳພາຢູໂຣບ ແລະຄວາມ
ເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວ.”
ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈະໃຫ້ການເປັນອົບພະຍົບຢູ່ທົ່ວຢູໂຣບ ຮວມທັງ 141 ຄົນຈາກ
ກຳປັ່ນອາກາຣິອັສ ແລະ 114 ຄົນທີ່ມາລຕາໄດ້ກູ້ໄພໄວ້ໃນຢູ່ໃນທະເລເມດີເທີຣາ
ນຽນ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ຝຣັ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ເຫັນພ້ອມຮັບເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງ 60 ຄົນ ໄດ້ຂອບໃຈມາລຕາ “ຕໍ່ຄວາມ
ມີມະນຸດສະທຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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