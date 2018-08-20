ກອງທຶນຢູໂຣບ ກ່າວວ່າ ກຣິສ ສຳເລັດ ໂຄງການກອບກູ້ເສດຖະກິດ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

“ເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ປະເທດກຣິສ ສາມາດຢືນຢູ່ ດ້ວຍ
ລຳແຂ່ງຂອງຕົນເອງ” ດັ່ງທີ່ອົງການປົວແປງຄວາມທຸ່ນທ່ຽງຢູໂຣບ (ESM) ທຶນກູ້ໄພໄດ້
ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ນະຄອນຫຼວງເອເທັນຢູ່ມາໄດ້
ຈົນເຖິງປີສຸດທ້າຍ ຂອງໂຄງການກອບກູ້ເສດຖະກິດໄລຍະສາມປີແລ້ວ.
ESM ໄດ້ອະນຸມັດປະມານ 71 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການຕົກ
ລົງໄດ້ບັນລຸໃນເດືອນສິງຫາປີ 2015 ເພື່ອຊ່ວຍປະເທດທີ່ປະສົບ ກັບວິກິດການດ້ານ
ໜີ້ສິນ.
ທ່ານມາຣິໂອ ເຊນເຕີໂນ ປະທານຄະນະກຳມະການປົກຄອງອົງການ ESM ກ່າວຢູ່
ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ມື້ນີ້ພວກເຮົາສາມາດລົງຄວາມເຫັນວ່າໂຄງການ ESM ບໍ່ຈຳ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ໂຄງການຕິດຕາມກູ້ໄພຕໍ່ໄປອີກ. ທັງນີ້ເປັນເປັນໄປໄດ້ກໍຍ້ອນ ຄວາມພະຍາຍາມພິເສດຂອງປະຊາຊົນກຣິສ ການຮ່ວມມືທີ່ດີກັບລັດຖະບານກຣິສປັດຈຸບັນ
ແລະການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຜ່ານການບັນເທົາໜີ້ສິນເງິນກູ້ຢືມ.”
ໃນປີ 2010 ໄດ້ມີການປະກາດວ່າກຣິສມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ດິ້ນ
ລົນກັບໜີ້ສິນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເສຍການລົງທຶນ ແລະມີການຫວ່າງງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ ເກືອບ 300 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນການກູ້ຢືມສຸກເສີນທີ່ໄດ້ໃຫ້ເປັນສາມ
ງວດຕິດຕໍ່ກັນ ໃນໂຄງການການກອບກູ້ເສດຖະກິດ ຈາກທຶນກອບກູ້ຂອງສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ ແລະກອງທືນສາກົນ (IMF.) ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ເອເທນຕ້ອງໄດ້ຍົກ
ເລີກມາດຕະການບັງຄັບໃຫ້ມັດທະຍັດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະການປະຕິຮູບປ່ຽນແປງຕ່າງໆ.
ການເສັດສິ້ນໂຄງການກູ້ຢືມ ເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນແກ່ກຣິສ ແຕ່ວ່າປະເທດຍັງ
ປະເຊີນໜ້າກັບການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກເພື່ອຈະໄດ້ເສດຖະກິດຖຸ່ນທ່ຽງນັ້ນຄືນມາ.
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