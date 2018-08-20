ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ກອງທຶນຢູໂຣບ ກ່າວວ່າ ກຣິສ ສຳເລັດ ໂຄງການກອບກູ້ເສດຖະກິດ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຣິສ ທ່ານອາເລັກຊິສ ຕີປຣາສ໌ ກ່າວຢູ່ໃນສະພາ ໃນນະຄອນຫຼວງ ເອເທນ ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

“​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ນັບ​ແ​ຕ່ຕົ້ນ​ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ປະເທດ​ກຣິສ ສາມາດ​ຢືນ​ຢູ່ ດ້ວຍ
ລຳ​ແຂ່ງ​ຂອງຕົນ​ເອງ” ດັ່ງທີ່​ອົງການປົວ​ແປງຄວາມ​ທຸ່ນທ່ຽງ​ຢູ​ໂຣບ (ESM) ທຶນ​ກູ້​ໄພ​ໄດ້
ກ່າວ​ໃນວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້ວ່າ ​ນະຄອນຫຼວງເອ​ເທັນຢູ່ມາໄດ້

ຈົນເຖິງປີ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ຂອງ​ໂຄງການກອບ​ກູ້ເສດຖະກິດໄລຍະສາມ​ປີແລ້ວ.

ESM ​ໄດ້​ອະ​ນຸມັດ​ປະມານ 71 ພັນ​ລ້າ​ນ​ໂດ​ລາ​ ​ໃນ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່າ​ນມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ການຕົກ
​ລົງ​ໄດ້​ບັນລຸ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ປີ 2015 ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ປະ​ເທດທີ່​ປະສົບ ກັບ​ວິ​ກິດ​ການດ້ານ
​ໜີ້​ສິນ.

ທ່ານ​ມາຣິ​ໂອ ​ເຊນ​ເຕີ​ໂນ ປະທານຄະນະ​ກຳມະການປົກຄອງ​ອົງການ ESM ກ່າວ​ຢູ່​
ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການວ່າ “ມື້​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ລົງ​ຄວາ​ມ​ເຫັນ​ວ່າໂຄງການ ESM ​ບໍ່​ຈຳ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ໂຄງການ​ຕິດຕາມກູ້​ໄພ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ. ທັງນີ້​ເປັນ​ເປັນໄປໄດ້ກໍຍ້ອນ ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ກຣິສ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ດີ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ກຣິສປັດຈຸບັນ
​ແລະ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຈາກສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຜ່ານ​ການບັນ​ເທົາໜີ້​ສິນ​ເງິນ​ກູ້​ຢືມ​.”

ໃນ​ປີ 2010 ໄດ້​ມີການປະກາດວ່າ​ກຣິສມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ດິ້ນ
ລົນ​ກັບ​ໜີ້​ສິນ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ ​ເສຍ​ການ​ລົງ​ທຶນ ​ແລະມີ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ. ​
ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ ​ເກືອບ 300 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໃນການ​ກູ້​ຢືມ​ສຸກ​ເສີນ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ເປັນ​ສາມ
ງວດ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ ໃນໂຄງການການກອບ​ກູ້​ເສດຖະກິດ ຈາກ​ທຶນ​ກອບ​ກູ້​ຂອງ​ສະຫະພາບ​
ຢູ​ໂຣບ ​ແລະ​ກອງ​ທືນສາກົນ (IMF​.) ​ເພື່ອເປັນ​ການ​ແລກປ່ຽນ ​ເອ​ເທ​ນ​ຕ້ອງໄດ້​ຍົກ
ເລີກມາດ​ຕະການບັງຄັບ​ໃຫ້​ມັດທະຍັດທີ່ຮ້າຍ​ແຮງ ແລະ​ການ​ປະຕິ​ຮູບປ່ຽນແປງຕ່າງໆ.

ການ​ເສັດສິ້ນ​ໂຄງການ​ກູ້​ຢືມ​ ​ເປັນ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ທີ່​ສຳຄັນແກ່​ກຣິສ ​ແຕ່​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ຍັງ
​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ຢ່າງ​ໜັກເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ເສດຖະກິດ​ຖຸ່ນທ່ຽງນັ້ນ​ຄືນ​ມາ.


ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Greece Bailout
Embed
Greece Bailout

No media source currently available

0:00 0:01:04 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG