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ຜູ້ນຳ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຕົກລົງ ໃຫ້ດຳເນີນ ຂັ້ນຕອນທີ 2 ໃນການຖອນໂຕ ຂອງອັງກິດ

ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ ວັນທີ 15 ທັນວ່າ 2017.

ບັນດາ​ຜູ້ນຳຂອງ​ຢູ​ໂຣບ​ໄດ້​ເສັດ​ສິ້ນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ຢູນະຄອນບຣັສ​ເຊີ​ລສ໌ ໂດຍ
ຕົກລົງກັນ​ວ່າ​ ອັງກິດ​ໄດ້​ດຳເນີນການຢ່າງ​ພຽງພໍທີ່​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່ຂັ້ນຕອນ​ທີ​ສອງຂອງ
​ການ​ເຈລະຈາ ເພື່ອຖອນໂຕ​ອອກ​ຈາກ​ສະຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ​ແຕ່​ປາສະ​ຈາກ​ການ​ຕົກລົງ
ໃດໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.

ຜູ້ນຳ​ສະພາ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທັສຄ໌ ​ໄດ້​ຈັດໃຫ້ຫົວຂໍ້ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຢູ່ໃນລະດັບສູງ

ຂອງການ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ເປັນ​ເວລາ​ສອງ​ວັນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຢູ່​ຕອນ​ສຸດ​ທ້າຍໃນ ວັນ​ສຸກ
ວານນີ້​ວ່າ ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ຂອງສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບຈະ​ພົບວ່າ “ເປັນການຍາກ​ຫຼາຍ” ທີ່​ຈະ
​ບັນລຸ​ການ​ປະນີປະນອມ ​ໃນ​ການ​ສົນທະນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ຈະຮັບເອົາ
​ອົບ​ພະຍົບ ​ໃຫ້ທັນກັບ​ເສັ້ນ​ຕາຍ ໃນ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ.

ທ່ານ​ທັສຄ໌​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ ເວລາ​ປິດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ວ່າ “ຈຳນວນ​ທີ່ເປັນຂໍ້ບັງຄັບ ​ຍັງ​ເປັນ​ບັນ​ຫາໂຕ້ແຍ້​ງ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ບັນຍາກາດ​ໄດ້​ຫລຸດ​ຜ່ອນລົງ​ຢ່າງ​
ຫລວງ​ຫລາຍແ້ລວ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ປະນີປະນອມ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ບໍ່? ປາກົດ​ວ່າ​ຍາກ​ຫລາຍ.”

ປະທານສະພາສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານດໍໂນລ ທັສຄ໌ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີນສ໌.
ປະທານສະພາສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານດໍໂນລ ທັສຄ໌ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີນສ໌.

​ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ຢູ​ໂຣບ​ໄດ້​ສົນທະນາ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບເລື່ອງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ
​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ຫລັງ​ຈາກໂຕ້​ຖຽງ​ກັນດົນກວ່າ​ສອງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ໃນການ ອະພິປາຍກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ໃ​ນຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂຮນລັງ ທ່ານ​ມາ​ຣຄ໌ ຣູຕຕ໌ ກ່າວ​ຫລັງ​ຈາກ​ການໂອ້ລົມ​ວ່າ “ການ​ສົນ​
ທະ​ນາ​ໄດ້​ເຜັດ​ຮ້ອນ ​ເພາະ​ວ່າຄວາມແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ານ​ແນວ​ຄິດ​ ຍັງ​ມີ ກວ້າງຂວາງ​ຢູ່.”

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງ ເທຣີຊາ ເມ ມາເຖິງຕຶກກອງປະຊຸມ ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊິລສ໌.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງ ເທຣີຊາ ເມ ມາເຖິງຕຶກກອງປະຊຸມ ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊິລສ໌.

ທ່ານ​ທັສຄ໌ ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ອະດີດ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໂປ​ແລນ ​ໄດ້​ຖາມ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ ​ຢູ​ໂຣບ ​ໃຫ້​
ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບຂໍ້​ແກ້​ໄຂ​ວິ​ກິ​ດການ​ຄົນ​ເຂົ້າເມືອງ​ໃນ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ​ປີ 2018 ຈະມາ​ເຖິງ​ນີ້.

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