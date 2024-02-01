ບັນດາປະມຸກລັດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຈະພະຍາຍາມຊັກຊວນປະເທດ ຮັງກາຣີ ໃຫ້ຢຸດກີດກັ້ນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາສຳລັບຢູເຄຣນ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນນະຄອນ ຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ ກີຢິບ ໄດ້ເຕືອນວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງຈະໝົດລູກປືນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ.
ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ, ທ່ານ ໂຈເຊັບ ບໍແຣລ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານເພີ່ມເຕີມສຳລັບ ກີຢິບ ໃນເວລາທີ່ທ່ານລົມກັບບັນດານັກຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຢູເຄຣນ ຕ້ອງການລູກປືນເພີ່ມເຕີມ. ມັນມີຄວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ ໃນຂະໜາດຂອງອາວຸດຈາກຝ່າຍນຶ່ງ ແລະອີກຝ່າຍອື່ນ, ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ ຕ້ອງຖືກເຕີມເຕັມ. ແລະ ຍ້ອນແນວນີ້ ສະພານີ້ຈະເອົາມາດຕະການທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່.”
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທຳອິດສະຫະພາບຢູໂຣບຕ້ອງຜ່ານພົ້ນຄວາມແຕກແຍກພາຍໃນກ່ອນ. ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາໃນເດືອນທັນວາແລ້ວນີ້, ຮັງກາຣີ ໄດ້ຍັບຢັ້ງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສີ່ປີມູນຄ່າ 54 ຕື້ໂດລາສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ເງິນດັ່ງກ່າວບໍ່ຄວນມາຈາກງົບປະມານຂອງກຸ່ມ, ໃນຂະນະທີ່ ຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນປະເທດສະມາຊິກ. ປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆ 26 ປະເທດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ.
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