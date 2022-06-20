ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື EU ຈະປຶກ ສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດໃຫ້ອາຫານປະເພດເມັດຫຼາຍລ້ານໂຕນ ທີ່ຕິດ ຄ້າງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຍ້ອນການປິດລ້ອມທ່າເຮືອຢູ່ທະເລດໍາໂດຍຣັດເຊຍນັ້ນ ຖືກປ່ອຍອອກມາໄດ້ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທີ່ປະເທດລຸກຊຳເບີກ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ຢູເຄຣນເປັນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ສະໜອງເຂົ້າເບລ ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ, ແຕ່ການຂົນສົ່ງເມັດພືດຂອງປະເທດນັ້ນໄດ້ຖືກຢຸດຊະງັກລົງ ແລະເມັດພືດຫຼາຍ ກວ່າ 20 ລ້ານໂຕນ ໄດ້ຄ້າງຢູ່ໃນຖັງເກັບເມັດພືດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຣັດເຊຍໄດ້ ທຳການບຸກລຸກ ແລະປິດທ່າເຮືອຂອງປະເທດນັ້ນ.
ມົສກູປະຕິເສດ ບໍ່ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຖິ້ມໂທດໃສ່ການລົງໂທດ ຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ສຳລັບການຂາດແຄນ ເມັດພືດ ທີ່ພາໃຫ້ລາຄາສະບຽງອາຫານສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ແລະມີ ຄຳເຕືອນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຄວາມອຶດຫິວໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ທຸກຍາກທີ່ອາໄສ ການນຳ ເຂົ້າເມັດພືດເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ອີຢູ (EU) ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນຄວາມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການເຈລະຈາ ເພື່ອໃຫ້ມີການສົ່ງອອກທາງທະເລຂອງຢູເຄຣນຄືນອີກ ເພື່ອ ເປັນການແລກກັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກສະບຽງອາຫານ ແລະປຸຍຂອງຣັດເຊຍ, ແຕ່ເລື່ອງນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການເປີດໄຟຂຽວຈາກມົສກູເສຍກ່ອນ.
ເທີກີ ມີການພົວພັນທີ່ດີກັບທັງກີຢິບ ແລະມົສກູ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າຕົນພ້ອມ ແລ້ວທີ່ຈະປະຕິບັດບົດບາດຢູ່ພາຍໃນ "ກົນໄກການສັງເກດການ" ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ ອິສຕານບູລ ຖ້າມີຂໍ້ຕົກລົງກັນແລ້ວ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ EU ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຮັບປະກັນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວທາງການທະຫານ ຫລືບໍ່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ EU ທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ “ຈະຈຳເປັນຕ້ອງມີເຮືອປ້ອງກັນກຳປັ່ນການຄ້າເຫຼົ່ານີ້ ຫລືບໍ່ ໃນອະນາຄົດ ນັ້ນຍັງເປັນຄຳຖາມຢູ່ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າພວກເຮົາຈະໄປຮອດຈຸດນັ້ນເທື່ອ.”
ຂະນະດຽວກັນ ການພົບປະລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ EU ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຢູ່ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ EU ທີ່ສັນຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມາດຕະການໃໝ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນເທື່ອ.
ມາດຕະການລົງໂທດທີ່ມີຢູ່ແມ່ນກວ້າງຂວາງຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມີຂອບເຂດທີ່ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ຫລາຍປານໃດ ໃນການວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ການສົ່ງອອກອາຍແກັສຂອງຣັດເຊຍໄປຍັງ EU, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນັ້ນເວົ້າ.