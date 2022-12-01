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ວັນພະຫັດ, 01 ທັນວາ 2022
ໂລກ

ສະ​ຫະ​ລັດ ເວົ້​າ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຈະ​ບໍ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອົງ​ການ NATO, ຢູ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໂຣ​ມາ​ເນຍ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ບູ​ຄາ​ເຣັ​ສ, 30 ພະ​ຈິກ 2022.

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ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ການໂຈມ​ຕີ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ເຊັ່ນ​ອາຍ​ຮ້ອນ, ໄຟ​ຟ້າ ແລະ ນ້ຳ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຫຼາຍ​ອາ​ທິດ​ໂດຍ ຣັດ​ເຊຍ ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ກີ​ຢິບ ຫຼຸດ​ລົງ​ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຂອງ​ເຂົ​າ​ເຈົ້າ​ດົນ 9 ເດືອນ​ຕໍ່​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ ມົ​ສ​ກູ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ, ຫຼັງ​ຈາກ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອົງ​ການ NATO ສອງວັນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງບູ​ຄາ​ເຣັ​ສ, ປະ​ເທດ ໂຣ​ມາ​ເນຍ, ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ “ອາ​ລົມ​ຮ້ອນ ແລະ ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ” ຂອງ​ລາວ​ໃສ່​ປະ​ຊາ​ກອນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເດືອນ​ຂອງ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຫຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ.

ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ອາຍ​ຮ້ອນ, ນ້ຳ, ໄຟ​ຟ້າອັນ​ທີ່​ວ່ານີ້​ແມ່ນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ປູ​ຕິນ. ລາວ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ມັນ​ຢ່າງ​ໜັກ. ຄວາມ​ໂຫດ​ຮ້າຍຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ​ເຄ​ຣນນີ້​ແມ່ນ​ປ່າ​ເຖື່ອນ.”

ທູດ​ລະ​ດັບ​ສູງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ ປູ​ຕິນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ ​ໃຫ້​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາ​ຄາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໂລກ​ແພງ​ຂຶ້ນ ເວ​ລາ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ໄຟ​ຟ້າ​ມອດ​ທຸກວັນ ແລະ ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ.

ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດນີ້​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ຜົນ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ໄດ້

​ຜົນ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ພິ​ສູດ​ໃຫ້​ລາວ​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ຜິດ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ຢ່າງ​ດັງ ແລະ ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ​ຈາກ​ທຸກ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ທີ່ນີ້​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ບູ​ຄາ​ເຣັ​ສ.”

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ນາງ ເອີ​ຊູ​ລາ ວອນ ເດີ ເລ​ເຢັນ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສານ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງການ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ຕໍ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ທ່ານ​ນາງ ວອນ ເດີ ເລ​ເຢັນ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ສານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ລັງ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ “ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ.”

ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ພວກ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ ຣັດ​ເຊຍ ຕ້ອງ​ຊົດ​ໃຊ້​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ສາ​ປະ​ເທດ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຄືນ​ຈາກ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທຳ​ໂດຍກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບຸກ​ລຸກ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ​ນາງ ວອນ ເດີ ເລ​ເຢັນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ບູ​ຄາ​ເຣັ​ສ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດອົງ​ການ NATO ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ວ່າ “ອາ​ຊະ​ນາ​ກຳ​ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໄປ​ ໂດຍບໍ່​ມີ​ການ​ລົງ​ໂທດ.”

ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ NATO ທ່ານ ເຈັນ​ສ​ ສ​ໂຕ​ເທັນ​ເບີກ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ່​ຜ່າ​ນ​ມາ​ວ່າ ຢູ​ເຄ​ຣນ ມື້​ໃດ​ມື້​ນຶ່ງ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພັນ​ທະ​ມິດກອງ​ທັບ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ໃນ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ທ່ານ ປູ​ຕິນ ໂດຍ​ກົງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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