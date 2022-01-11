ການວັດແທກຈາກດາວທຽມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປີ 2021 ເປັນປີນຶ່ງ ທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດທີ່ມີການບັນທຶກມາ, ໂດຍໃນຮອບ 7 ປີ ຜ່ານມາເປັນໄລຍະທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ.
ກຸ່ມບໍລິການດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຄອບເພີນິຄັສ (Copernicus) ຫລື C3S ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປີກາຍນີ້ເປັນປີທີ 5 ທີ່ມີອາກາດຮ້ອນທີ່ສຸດລຽນຕິດກັນ, ອີງຕາມບັນທຶກທີ່ໄດ້ເລີ້ມມີມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1850 ພຸ້ນ. ມັນໄດ້ລະບຸວ່າອຸນຫະພູມຂອງໂລກ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ໃນປີ 2021 ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ 1.1 ຫາ 1.2 ອົງສາແຊລຊຽສ ຊຶ່ງຮ້ອນກວ່າໄລຍະກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກຳແຕ່ປີ 1850 ຫາ 1900 ນັ້ນ.
ປີທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດຢູ່ໃນບັນທຶກແມ່ນປີ 2020 ແລະ 2016, ອີງຕາມກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມ C3S ທີ່ຕິດຕາມອຸນຫະພູມໂລກ ແລະຕົວຊີ້ວັດສະພາບອາກາດອື່ນໆ ຍັງໄດ້ລາຍງານອີກວ່າ ລະດັບຂອງອາຍຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະເມເທນ (methane) ຢູ່ໃນບັນຍາກາດຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້, ຊຶ່ງຖີບຕົວສູງຂຶ້ນໄປເຖິງລະດັບໃຫມ່.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວພົບວ່າປີ 2021 ເປັນປີທີ່ມີລະດູຮ້ອນທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະຖິຕິຂອງຢູໂຣບ. ມັນມີຂຶ້ນຕາມຫລັງເດືອນເມສາທີ່ໜາວຜິດປົກກະຕິຈົນທໍາລາຍຜົນລະປູກທີ່ເປັນຫມາກໄມ້ນັ້ນໄປໝົດຢູ່ໃນບາງປະເທດ, ລວມທັງຝຣັ່ງ ແລະຮັງກາຣີ.
ນັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ອາກາດດູດເອົາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະນໍາໄປສູ່ຝົນຕົກໜັກຫຼາຍສຸດຂີດ. ປີກາຍນີ້ໄດ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນຢູໂຣບ, ລວມທັງເຢຍຣະມັນ, ແບລຈ້ຽມ ແລະ ເນເທີແລນ.
ບັນດາປະເທດທີ່ລົງນາມໃນສັນຍາປາຣີ ປີ 2015 ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະພະຍາຍາມຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ອຸນຫະພູມໂລກສູງຂຶ້ນເປັນ 1.5 ແຊລຊຽສເກີນກວ່າລະດັບອຸນຫະພູມກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກຳ. ນັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂລກຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
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