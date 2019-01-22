ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ຫົວໜ້າສືບລັບທາງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ
ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ ດ້ວຍແກັສທຳລາຍເສັ້ນປະສາດຕໍ່ ອະດີດສາຍລັບຣັດເຊຍທີ່
ເຮັດວຽກໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ ຢູ່ອັງກິດເມື່ອປີກາຍນີ້.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ປະຊຸມກັນຢູ່ນະຄອນບຣັສໂຊລສ໌
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍລົງໂທດໃນການຫ້າມເດີນທາງແລະກັກຊັບສິນຂອງຊາວຣັດເຊຍ
4 ຄົນ ຮວມທັງຫົວໜ້າ ແລະຮອງຫົວໜ້າສືບລັບກອງທັບຣັດເຊຍ ໃນການໂຈມຕີທ່ານ
ເຊີເກ ສະກຣີປາລ ແລະລູກສາວຂອງທ່ານ ນາງຢູເລຍ.
ມົສກູບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການລົງໂທດດັ່ງກ່າວໂດຍເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.
ໂຄສົກວັງເຄຣມລິນ ທ່ານເດີມີຕຣີ ແພສກັອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍິນ
ກ່ຽວກັບຫລັກຖານໃດໆ” ຕໍ່ພວກທີ່ຖືກກ່າວຫາ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີສິດທີ່
ຈະເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ຕໍ່ບາດກ້າວທີ່ບໍ່ເປັນມິດດັ່ງກ່າວນີ້.”
ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ຕົນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໃຊ້ແກັສທຳລາຍປະສາດ
ໂຈມຕີທ່ານສະກຣີປາລ. ຜູ້ຊາຍຣັດເຊຍສອງຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ໂຈມຕີນັ້ນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດ.
“ການລົງໂທດໃໝ່ໃນມື້ນີ້ ທີ່ໄດ້ນຳອອກມາບັງຄັບໃຊ້ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳປະຕິຍານ
ທີ່ຈະເອົາມາດຕະການຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ການກະທຳທີ່ບໍ່ມີການພິຈາລະນາໄຕ່ຕອງ
ແລະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການສືບລັບຣັດເຊຍຫຼື GRU ທີ່ພາໃຫ້ຊາວ
ອັງກິດຜູ້ບໍ່ມີຜິດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ໃນເມືອງໂຊລສ໌ເບີຣີເມື່ອປີກາຍນີ້,” ນັ້ນຄື
ຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານເຈີເຣີມີ ຮັນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນວັນຈັນວານນີ້ ຍັງໄດ້
ທຳການລົງໂທດຕໍ່ສູນກາງຄົ້ນຄວ້າຊີເຣຍ ແລະພະນັກງານຂອງສູນກາງດັ່ງກ່າວ ທີ່ຖືກ
ກ່າວຫາວ່າ ໃຊ້ອາວຸດເຄມີ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ການລົງໂທດໃໝ່ນີ້ແມ່ນເປັນພາກ
ສ່ວນ “ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ການຂະຫຍາຍແລະ
ນຳໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງນາໆຊາດ.
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