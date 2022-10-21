ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ອົງກອນຕ່າງໆຂອງ ອີຣ່ານ ສຳລັບການນຳສົ່ງໂດຣນໃຫ້ ຣັດເຊຍ

ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ທີ່ຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ອົງກອນຕ່າງໆທີ່ສະໜອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ ຂອງອີຣ່ານໃຫ້ ຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ.
ປະທານຂອງ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ປະເທດ ເຊັກ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງໃນທວິດເຕີເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້, ເວົ້າວ່າມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຈລະຈາສາມວັນກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແລະ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນພະຫັດວານນີ້.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຈະຍຶດຊັບສິນຂອງສາມບຸກຄົນ ແລະ ນຶ່ງອົງກອນ “ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການນຳສົ່ງໂດຣນ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ກໍຍັງໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະຂະຫຍາຍມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງ ອີຣ່ານ ທີ່ຖືກມາດຕະການລົງໂທດກ່ອນໜ້ານີ້.
ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ລະບຸວ່າໄດ້ໃຊ້ ໂດຣນ ທີ່ເຮັດໂດຍ ອີຣ່ານ ຕິດດ້ວຍລະເບີດ ບິນເຂົ້າຕຳໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.
ອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດການສະໜອງໂດຣນໃຫ້ ຣັດເຊຍ ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດການໃຊ້ມັນໃນ ຢູເຄຣນ.