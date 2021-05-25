ສະຫະພາບຢູໂຣບ ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ເບລາຣຸສ ຍ້ອນການບັງຄັບໃຫ້ເຮືອບິນປ່ຽນທິດທາງ ເພຶ່ອຈັບກຸມນັກຂ່າວ

ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU ກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕໍ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃຫ້ປິດ ນ່ານຟ້າແລະສະໜາມບິນຂອງຕົນທັງໝົດ ສຳລັບສາຍການບິນຂອງເບລາຣຸສ ຫຼັງຈາກທີ່ເບລາຣຸສ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ເຮືອບິນອາຍພົ່ນໂດຍສານລຳນຶ່ງບິນລົງຈອດ ສຸກເສີນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງມິງສ໌ ເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ແລະໄດ້ຈັບກຸມນັກຂຽນທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼື ບລອກເກີ ຝ່າຍຄ້າທີ່ໄດ້ຕ້ອງຕິລະບອບການປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາເລັກແຊນເດີ ລູກາເຊັງໂກ.
ລິ້ງຂອງທວິດເຕີ້:
https://twitter.com/BarendLeyts/status/1396916367031476224?s=20
ສາຍການບິນຈຳນວນນຶ່ງໂດຍລວມມີ ແອຣ ຝຣັ່ງ, ລຸຟທັນຊາ ແລະສາຍການ ບິນສິງກະໂປ ຕ່າງກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຈະບໍ່ບິນຜານນ່ານຟ້າຂອງເບລາຣຸສ.
ອີຢູ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບສວນສອບສວນໃນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະພວມວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງເບລາຣຸສ ທີ່ມີສ່ວນຮັບຜິດ ຊອບສຳລັບການຫັນປ່ຽນເສັ້ນທາງການບິນ ຂອງເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງລັດຖະບານເບລາຣຸສຫຼາຍຄົນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະການລົງໂທດຂອງອີຢູ ຢູ່ແລ້ວ ພາຍຫຼັງຈາກການປາບປາມໃນປີກາຍນີ້ ເມື່ອເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນສິງຫາ.
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຮວມທັງສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານລູກາເຊັງໂກ ໃຫ້ປ່ອຍໂຕ ທ່ານຣາມານ ປຣາຕາເສວິຈ ອາຍຸ 26 ປີ ນັກຂຽນບລອກເກີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລີ້ໄພ ຢູ່ໃນປະເທດໂປແລນ.
ທ່ານປຣາຕາເສວິຈ ເປັນອະດີດບັນນາທິການ ຂອງຊ່ອງເທລາແກຣມ ເຊັ່ນ Nexta ແລະ Nexta Live, ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍຕໍາຫຼວດ ເມື່ອທາງການຂອງເບລາຣຸສ ໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະບານມິງສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານລູກາເຊັງໂກ ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານ ສົ່ງເຮືອບິນລົບ MiG-29 ຂຶ້ນໄປສະກັດເຮືອບິນໂດຍສານ ແລ້ວນຳພາເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ລົງຈອດທີ່ສະໜາມບິນນະຄອນມິງສ໌.
ໃນພາບວີດີໂອທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ໃນໂທລະພາ ບຂອງທາງການເບລາຣຸສ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານປຣາຕາເສວິຈ ແມ່ນເຫັນວ່າ “ສາລະພາບຜິດ” ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ຂອງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍທາງສັງຄົມ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ….ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ ແລະສາລະພາບວ່າ ໄດ້ມີສ່ວນຈັດແຈງໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນນະ ຄອນມິງສ໌.”