ປະທານກຳມາທິການສະຫະພາບຢູໂຣບຫລື EC, ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢນ (Ursula von der Leyen) ໄດ້ເປີດເຜີຍຊຸດການລົງໂທດໃໝ່ ທີ່ ລວມມີການຫ້າມນຳເຂົ້ານ້ໍາມັນທັງສິ້ນເລີຍ ໂດຍໃຫ້ຢຸດການນ້ໍາເຂົ້າມັນດິບ ຂອງຣັດເຊຍພາຍໃນຫົກເດືອນ ແລະຢຸດການນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ ທີ່ກັ່ນແລ້ວໃນທ້າຍປີ.
ຊຸດການລົງໂທດດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງເປັນເອກສັນກັນ ໂດຍ ສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື EU.
ທ່ານນາງວອນ ເດີ ເລເຢນ (von der Leyen) ກ່າວຕໍ່ລັດຖະສະພາຢູໂຣບ ວ່າ "ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ມັນຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ ເພາະວ່າບາງ ປະເທດສະມາຊິກແມ່ນເພິ່ງພາອາໄສນ້ໍາມັນຣັດເຊຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ພວກ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ."
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ວິທີການລົງໂທດແບບເປັນໄລຍະ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາສະ ມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຊອກຫາທາງເລືອກອື່ນແທນໃຫ້ການນຳເຂົ້ານ້ຳຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຕະຫຼາດພະລັງງານທົ່ວໂລກຢ່າງໜັກ, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມາຄຽງຄູ່ກັນກັບມັນນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການກະ ທໍາຂອງຢູໂຣບຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່ານັ້ນອີກ ເພື່ອຕັດການນໍາເຂົ້າພະລັງງານ ຂອງຣັດເຊຍ, ແລະກ່າວໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ການລົງໂທດຊຸດໃຫມ່ຂອງ EU ອັນນຶ່ງ" ຄວນປະກອບມີຂັ້ນຕອນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອສະກັດກັ້ນລາຍໄດ້ຂອງຣັດເຊຍຈາກການຂາຍຊັບພະຍາກອນພະລັງງານ."
ການລົງໂທດຂອງ EU ທີ່ສະເໜີໄປນັ້ນ ຍັງລວມມີການຖອນທະນາຄານສເບີແບັງຄ໌ (Sberbank) ທີ່ເປັນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຣັດເຊຍ ອອກຈາກ ລະບົບການໂອນເງິນສວິບທ໌ (SWIFT) ແລະລະບົບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສາກົນ, ແລະຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະຫານຊັ້ນສູງ "ທີ່ກະທໍາອາດຊະຍາກຳ ສົງຄາມໃນເມືອງບູຊາ (Bucha) ແລະຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປິດລ້ອມແບບ ໂຫດຫ້ຽມເມືອງມາຣິອູໂປລ."
ທ່ານນາງວອນ ເດີ ເລເຢນ (von der Leyen) ກ່າວວ່າ "ນີ້ໄດ້ສົ່ງສັນ ຍານທີ່ສໍາຄັນອີກອັນນຶ່ງໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນວັງເຄຣັມລິນຮູ້ວ່າ: ພວກເຮົາຮູ້ ວ່າ ທ່ານແມ່ນໃຜ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານຮັບຜິດຊອບ, ທ່ານຫລົບຫລີກເລື່ອງນີ້ ໄປບໍ່ໄດ້ດອກ."
ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ວລາດິເມຍ ປູຕິນ "ຕ້ອງໄດ້ຊົດໃຊ້ຕໍ່ການກະທຳຮຸກຮານ ທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງລາວ ດ້ວຍການຖືກລົງໂທດຢ່າງໜັກ ໜ່ວງ."