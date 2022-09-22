ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານ ໂຈເຊັບ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ເຫັນດີທີ່ຈະສືບຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບຢູເຄຣນ ແລະ ເພື່ອສຶກສາມາດຕະການລົງໂທດຊຸດໃໝ່ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ຫຼາຍບຸກຄົນຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ເສດຖະກິດບາງພາກສ່ວນຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວເມື່ອແລງວັນພຸດວານນີ້ຫຼັງຈາກໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມພິເສດລະດັບລັດຖະມົນຕີໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຊຸດມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວວ່າ ຍັງຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາໂດຍບັນດາຜູ້ແທນສະຫະພາບຢູໂຣບ, ແຕ່ທ່ານແນ່ໃຈວ່າມັນຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເປັນເອກະສັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າມັນສຳຄັນສຳລັບບັນດາລັດຖະມົນຕີທີ່ຈະປະຊຸມ ແລະ ສົ່ງ “ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີພະລັງ” ໃນວັນດຽວກັບທີ່ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດການເຄື່ອນຍ້າຍສ່ວນນຶ່ງຂອງກອງທັບສຳຮອງຂອງປະເທດຂອງທ່ານ, ແລະ ວ່າທ່ານ ປູຕິນ ແມ່ນ “ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍຢູເຄຣນ.”
ທ່ານ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວວ່ານອກຈາກ “ຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງຫຼວງທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມເສຍຫາຍຂອງສົງຄາມຕໍ່ໄປ ພ້ອມກັບສຳລັບປະຊາກອນຂອງ ຣັດເຊຍ ເອງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າການອ້າງອີງຂອງທ່ານ ປູຕິນ ຕໍ່ຄວາມຍິນດີຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍ ເພື່ອທຳລາຍການສະໜັບສະໜູນທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ຢູເຄຣນ.”
ທ່ານ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຂົ່ມຂູ່ພວກນີ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສາກົນໃນຂອບເຂດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ແຕ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາສັ່ນຄອນ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຮົາສັ່ນຄອນ, ຄວາມສາມັກຄີເພື່ອຢືນຄຽງຂ້າງຢູເຄຣນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຮອບດ້ານຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງ ຢູເຄຣນ ເພື່ອປ້ອງກັນຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ອຳນາດອະທິປະໄຕ ດົນເທົ່າທີ່ມັນຈະເປັນ.”
ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສອອກໂທລະພາບເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍກອງກຳລັງສຳຮອງ, ເຊິ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ໄຊຊະນະໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນນັ້ນ, ວ່າມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງບ້ານເກີດ ແລະ ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ຣັດເຊຍ.