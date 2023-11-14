ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບພວມທົບທວນ “ລາຍລະອຽດຂັ້ນສຸດທ້າຍ” ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີໃນການລົງໂທດຮອບທີ 12 ຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ຈະຮວມທັງການຫ້າມຊື້ຂາຍ ເພັດ ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານໂຈເຊັຟ ບໍແຣລ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານບໍແຣລເວົ້າວ່າ ກຳມາທິການຢູໂຣບ ຊຶ່ງເປັນຝ່າຍບໍລິຫານ ຂອງອີຢູ ອາດ
ຈະໃຫ້ການອະນຸມັດແຜນການລົງໂທດດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ສະພາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມ 27 ປະເທດສະມາຊິກຂອງອີຢູ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະໃຫ້ການອະນຸມັດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການຮຸກຮານຕໍ່ຢູເຄຣນ ໃນເດືອນກຸມພາປີ 2022 ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການລົງໂທດມົສກູໄປແລ້ວ 11 ຮອບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງຣັດເຊຍທີ່ຈະໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນໃນການເຮັດສົງຄາມ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກວມເອົາທຸກໆພາກສ່ວນ ແລະຮວມທັງ 1,800 ສ່ວນບຸກຄົນແລະອົງການການຕ່າງໆ.
“ການລົງໂທດຮອບທີ 12 ຈະຮວມທັງ… ການຫ້າມສົ່ງອອກໃໝ່ ຊຶ່ງຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ກໍມີເພັດ ການເອົາມາດຕະການເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຕັ້ງລາຄານ້ຳມັນ ເພື່ອຈະຫຼຸດລາຍຮັບ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຈາກການຂາຍນ້ຳມັນ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາແຕ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດອື່ນໆ ແລະການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດ” ທ່ານບໍແຣລກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຫຼັງຈາກການປະຊຸມກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.