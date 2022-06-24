ສະພາຢູໂຣບໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນອະນຸມັດສະຖານະພາບປະເທດທີ່ຂໍສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼືອີຢູໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນທີ່ພວມສູ້ລົບຢູ່ໃນເວລານີ້ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ອີກບາດກ້າວນຶ່ງໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວໃກ້ຈະໄດ້ເຂົ້າເປັນພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ກຳລັງສະໜອງອາວຸດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍຢູເຄຣນຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເລີ້ມມາໄດ້ 4 ເດືອນແລ້ວນັ້ນ.
ການລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ຢູເຄຣນໄດ້ຮັບສະຖານະພາບປະເທດທີ່ຂໍສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ຂອງອີຢູ ແມ່ນດ້ວຍຄະແນນ 529 ຕໍ່ 45 ແລະ 14 ຄົນບໍ່ອອກສຽງ. ນອກນັ້ນ ສະພາຢູໂຣບ ຍັງໄດ້ອະນຸມັດສະຖານະພາບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຈໍເຈຍ ແລະມອລໂດວານຳດ້ວຍ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ວ່າ ນີ້ “ໂອກາດອັນພິເສດແລະເປັນປະຫວັດສາດ ໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຢູເຄຣນແລະອີຢູ …ອະນາຄົດຂອງຢູເຄຣນແມ່ນຢູ່ໃນອີຢູ.”
ແລະຜ່ານທາງອິນຕາແກຣມນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫາກໍໄດ້ຮັບຖານະໃນການເປັນຜູ້ສະໝັກ. ນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະຂອງພວກເຮົາ.”
ການລົງຄະແນນສຽງມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຕື່ມອີກ 450 ລ້ານໂດລາໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ຮວມທັງລະບົບຈະຫຼວດທີ່ຍິງໄດ້ໃນໄລຍະປານກາງ ເພີ້ມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ 1 ຕື້ໂດລາທີ່ໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວເມື່ອນຶ່ງອາທິດກ່ອນ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຢູເຄຣນ ທ່ານຣັສແລນ ສຕີຟານຈຸກ ໄດ້ຂອບໃຈຕໍ່ສະມາຊິກສະພາຢູໂຣບ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຜ່ານທາງໜ້າເຟສບຸກ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຢູເຄຣນເປັນປະເທດອີຢູ ແລະພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິອັນນິ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນສະໜາມລົບ ແຕ່ໃນທາງດ້ານກົດໝາຍນຳດ້ວຍ.”
ກ່ອນທີ່ປະເທດທັງ 3 ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມອີຢູ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 27 ປະເທດນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ທຳການປະຕິຮູບທາງດ້ານການເມືອງແລະເສດຖະກິດຫຼາຍໆຢ່າງ.
ປະທານກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດິ ເລເຢັນ ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ “ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປແລ້ວປະມານ 70 ເປີເຊັນຂອງກົດລະບຽບ ຫຼັກການແລະມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງອີຢູ.” ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງມີສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ “ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ຜູ້ປົກຄອງທີ່ກຳອຳນາດທາງດ້ານທຸລະກິດ ການຕໍ່ຕ້ານການຄໍຣັບຊັ່ນ ແລະສິດທິພື້ນຖານ.”
ສະພາຢູໂຣບ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າລັດຖະບານຂອງ 27 ປະເທດສະມາຊິກອີຢູ ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍໃນການລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຢູເຄຣນ. ການລົງຄະແນນສຽງນີ້ ຕ້ອງເປັນເອກກະສັນ. ພວກນັກການທູດກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ອາດຈະໃຊ້ເວລາເຖິງນຶ່ງທົດສະວັດ ກ່ອນຈະສຳເລັດເສັດສິ້ນ.