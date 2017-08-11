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ອີຢູ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເປີດປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຫາລື ເລື່ອງໄຂ່ ທີ່ມີສານພິດ

ໄຂ່ ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ທີ່ຫ້ອງແລັບແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງ Krefeld ປະເທດເຢຍຣະມັນ ເມື່ອວັນທີ​7 ສິງຫາ 2017. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ ຂອງເນເທີແລນ ໄດ້ຈັບຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນ ທີ່ສົງໄສວ່າ ພົວພັນໃນການໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ຟາມລ້ຽງໄກ່ແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພອາຫານ ຢູ່ໃນຫລາຍໆປະເທດ ໃນຢູໂຣບ.

ກຳມາ​ທິການ​ຢູ​ໂຣບ ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ອາຫານ​ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ​
ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້ ​ໃຫ້​ເປີດ​ກອງ​ປະຊຸມສຸກ​ເສີນ ​ລະດັບລັດຖະມົນຕີ​ເພື່ອປຶກສາ​ຫາລື ​ກ່ຽວ
​ກັບ​ເລື່ອງ​ໄຂ່ທີ່​ມີ​ສານພິດ ​ໂດຍ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຢຸດ​ເຊົາ​ໃນ​ການ​ກ່າວຫາ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ລະ
ຫວ່າງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ່າວ​ນອງ​ນັນດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ Vytenis Andriukaitis ຈາກ​ລີ​ທົວ​ເນຍ ຊຶ່ງເປັນ​ກຳມາ​ທິການ​ດ້ານ​ສຸຂະ​ພາບ​
ຂອງ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຫຼືອີຢູ ກ່າວ​ວ່າ “ການຖິ້ມ​ໂທດແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ອັບອາຍ​ນັ້ນ
ຈະ​ບໍ່​ພາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ຮອດ​ໃສ ​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ຍຸຕິ​ເລື່ອງນີ້.”

ທ່ານ Andriukaitis ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ເປີດປະຊຸມ ລະດັບ​ລັດຖະມົນ
ຕີ​ແລະ​ບັນດາ​ຜູ້ຕາງໜ້າ ​ພະ​ແນ​ກການ ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພອາຫານ ຈາກ​ປະ​ເທດ​
ຕ່າງໆ​ ກ່ອນ​ທ້າຍເດືອນ​ກັນຍາ.

​ໄຂ່​ຫລາຍໆ​ລ້ານ​ໜ່ວຍ ແລະ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເຮັດຈາກ​ໄຂ່ ​ໄດ້​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຖອນ
ອອກ​ຈາກ​ຕະຫຼາດຊູ​ເປີ້ມາກ​ເກັດ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ​ຢູ່​ໃນ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 11 ປະ​ເທດ ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​
ເກີດ​ຂ່າວ​ນອງ​ນັນ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ສິງຫາ​ຜ່ານ​ມາ. ມາ​ຮອດ​ປັດຈຸບັນ​ຍັງບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ
ມີ​ຜູ້​ໃດ​ລົ້ມປ່ວຍ​ຍ້ອນ​ໄຂ່​ທີ່​ເປັນ​ພິດ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ເທື່ອ.

ອ່າວຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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