ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ໃນນະ
ຄອນ Brussels ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍໆຢ່າງ ນັບຕັ້ງແຕ່ແຜນ
ການຖອນຕົວຂອງອັງກິດອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU ຕະຫລອດເຖິງການ
ຟື້ນຕົວຄືນຂອງເສດຖະກິດ.
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງ
Theresa May ຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເປັນເວລາ 2 ວັນດັ່ງກ່າວ ຈະຮວມທັງການ
ຄ້ຳປະກັນ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ຂອງປະຊາຊົນປະເທດຕ່າງໆ 3 ລ້ານຄົນ ທີ່ເປັນສະ
ມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ພ້ອມນີ້ ກໍຍັງກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງປະຊາຊົນຊາວອັງກິດ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ ທີ່ອາ
ໄສຢູ່ໃນແຫ່ງຕ່າງໆຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນອັນນຶ່ງ ທີ່ທັງສອງ
ຝ່າຍຈະຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງກັນ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເຈລະຈາກັນ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນ
ສັບປະດານີ້.
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານນາງ May ໄດ້ກ່າວໃນແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ແລ້ວ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດ
ອື່ນໆ ກໍຈະພົບປະກັນ ໂດຍປາດສະຈາກທ່ານນາງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນການຖອນອອກຈາກ EU ຂອງອັງກິດ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນດ້ວຍການລົງປະຊາມະຕິເມື່ອນຶ່ງປີ
ຜ່ານ ມາ ແລະກຳນົດວ່າຈະເສັດສິ້ນລົງ ພາຍໃນເດືອນມີນາປີ 2019.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ EU ຈະສົນທະນາຫາທາງແກ້ໄຂເລື່ອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານການ ລົງໂທດຣັດເຊຍຮອບໃໝ່ ແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການປາບປາມພວກຫົວຮຸນແຮງ
ທາງອິນເຕີແນັດ.
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