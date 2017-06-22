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ບັນດາ​ຜູ້ນຳ EU ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ເພື່ອ ປຶກສາຫາລື ເລື່ອງການຖອນຕົວ ຂອງອັງກິດ

ທ່ານ Michel Barnier ຫົວໜ້າຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບຖອນຕົວຂອງອັງກິດ ອອກຈາກ EU ກຳລັງເດີນທາງໄປຮອດ ກອງປະຊຸມ EPP ທີ່ Brussels, 22 ມິຖຸນາ, 2017.

ບັນດາ​ຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູ​ໂຣບ ​ໄດ້​ເປີດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ​ເປັນ​ເວລາ 2 ມື້ ​ໃນ​ນະ
ຄອນ Brussels ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ແຜນ
ການຖອນ​ຕົວຂອງ​ອັງກິດ​ອອກ​ຈາກ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຫຼື EU ຕະຫລອດ​ເຖິງ​ການ
​ຟື້ນ​ຕົວ​ຄືນ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ.

​ເປັນ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ ​ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານ​ນາງ
Theresa May ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມສຸດ​ຍອດ​ເປັນ​ເວລາ ​2 ວັນດັ່ງກ່າວ ຈະ​ຮວມທັງການ​
ຄ້ຳປະກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ອະນາ​ຄົດ ຂອງປະຊາຊົນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ 3 ລ້ານ​ຄົນ ທີ່​ເປັນສະ
ມາຊິກ​ຂອງ​ສະຫະພາບ​ຢູໂຣບ ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນປະ​ເທດ​ອັງກິດ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້.

ພ້ອມນີ້ ກໍຍັງ​ກ່ຽວ​ກັບອະນາ​ຄົດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ຊາວ​ອັງກິດ ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ລ້ານ ທີ່​ອາ​
ໄສ​ຢູ່​ໃນແຫ່ງ​ຕ່າງໆຂອງສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ​ແມ່ນ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ສຳຄັນ​ອັນ​ນຶ່ງ ທີ່ທັງສອງ
ຝ່າຍຈະຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງກັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງເຈລະຈາກັນ ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນ
ສັບປະດານີ້.

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານນາງ May ໄດ້ກ່າວໃນແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ແລ້ວ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງ​ປະ​ເທດ
​ອື່ນໆ ກໍຈະພົບປະກັນ ໂດຍປາດສະຈາກທ່ານນາງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວ​ກັບຂັ້ນຕອນ​ໃນການຖອນອອກຈາກ EU ຂອງອັງກິດ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນດ້ວຍ​ການ​ລົງ​ປະຊາ​ມະຕິ​ເມື່ອນຶ່ງປີ
ຜ່ານ ມາ ແລະກຳນົດວ່າຈະເສັດສິ້ນລົງ ພາຍໃນ​ເດືອນ​ມີນາປີ 2019.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ EU ຈະສົນທະນາຫາທາງ​ແກ້​ໄຂ​ເລື່ອງ​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານການ ລົງໂທດຣັດເຊຍຮອບ​ໃໝ່ ແລະຄວາມພະຍາຍາມ​ໃນ​ການ​ປາບ​ປາມພວກຫົວຮຸນແຮງ
ທາງອິນເຕີແນັດ.

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