ບັນດາຜູ້ນຳ ຢູໂຣບ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ເພື່ອເລືອກບັນ
ດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ສຳລັບຕຳແໜ່ງລະດັບສູງສຸດຂອງ ສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ ຫລັງຈາກການເລືອກຕັ້ງສະພາ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນແມ່ນບໍ່
ສາມາດເຫັນພ້ອມກັນ ກ່ຽວກັບວ່າ ຜູ້ໃດຄວນເປັນປະທານຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ
ຄົນຕໍ່ໄປ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານຂອງກຸ່ມທີ່ມີ 28 ປະເທດນັ້ນ.
ສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນປະທານຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວ ຂອງທ່ານ ຊັອງ
ຄລອດ ຈັງເກີ ຈາກປະເທດ ລຸກຊຳເບີກ ຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນເດືອນຕຸລານີ້. ແຕ່ ເຢຍຣະ
ມັນ ແລະ ຝຣັ່ງ, ເຊິ່ງແມ່ນສອງກຳລັງທາງເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທະວີບດັ່ງກ່າວ
ນັ້ນ, ແມ່ນບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ທີ່ຈະມາແທນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ, ເປັນຕົວເລືອກ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໂດຍສະມາຊິກສະພາ 751 ທ່ານ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຈະ
ເຂົ້າມາຮັບຜິດຊອບໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ ແອນເຈີລາ ເມີໂກລ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ
ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ ທ່ານ ແມນເຟຣດ ເວເບີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳໜ້າກຸ່ມຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ພັກ
ການເມືອງຂອງປະຊາຊົນ ຢູໂຣບ ຫຼື EPP, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະພາ
ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ, ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ. ພັກ EPP, ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າ
ຈະສູນເສຍບ່ອນນັ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພານັ້ນກໍຕາມ, ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງເປັນກຸ່ມ ຂອງ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານນາງສຳລັບ
ທ່ານ ເວເບີ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດໃນອະດີດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານ
ຄະນະກຳມາທິການ ຈາກພັກທີ່ນຳໜ້າໃນສະພາ.
ແຕ່ກຸ່ມການເມືອງເປັນກາງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນສະພາ ຈະສູນເສຍສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໃນສະພານິຕິບັນຍັດໃໝ່, ດ້ວຍກຸ່ມຊາດນິຍົມ ແລະ ສີຂຽວ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວ
ໜ້າ, ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ສະພາທີ່ມີການແຕກແຍກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ທີ່ຈະເລືອກເອົາຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ ສຳລັບປະທານຂອງຄະນະກຳມາທິການໄດ້ຍາກ
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງຈະສະເໜີກົດໝາຍ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ມັນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາຄຣົງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ
ທ່ານສະໜັບສະໜູນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ທີ່ມີ “ປະສົບການຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່
ກໍໃນ ຢູໂຣບ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະດຳ
ເນີນການດ້ວຍຄວາມເໝາະສົມ,” ເປັນອັນທີ່ປາກົດວ່າແມ່ນໂຈມຕີຕໍ່ທ່ານ ເວເບີ ອາຍຸ
46 ປີ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ໃນລັດຖະບານ ຫຼື ສະຖາບັນທີ່ສຳຄັນຄືຄະນະກຳມາທິການ
ດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ມາຄຣົງ ໄດ້ແນະນຳ ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຕ່າງຫາກສອງຄົນຄື, ທ່ານນາງ ມາ-ເກຣັດ
ເວັສຕາເກີ ຈາກປະເທດ ເດັນມາກ, ເຊິ່ງແມ່ນຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອການແຂ່ງຂັນ
ຢູໂຣບ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014, ແລະ ທ່ານ ໄມເກິລ ບາກນີເອ ສັນຊາດ ຝຣັ່ງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳ
ພາການເຈລະຈາກັບ ອັງກິດ ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ກ່ຽວກັບ ຂະ
ບວນການ ເບຣັກຊິດ ຂອງລັດຖະບານ ລອນດອນ ເພື່ອແຍກຕົນເອງອອກຈາກສະ
ຫະພາບ ຢູໂຣບ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສເປນ ທ່ານ ເປໂດຣ ແຊນເຈສ ໄດ້ສະເໜີເພື່ອນຮ່ວມພັກສັງຄົມ
ນິຍົມຂອງທ່ານຈາກ ໂຮນລັງ, ທ່ານ ຟຣານສ໌ ທິມເມີແມນສ໌, ທ່ານເວົ້າວ່າ ລາວມີ
“ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສົບການ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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