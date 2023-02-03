ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, 03 ກຸມພາ 2023
ໂລກ

ຣັດ​ເຊຍ ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ໃສ່​ຄຸ້ມ​ບ້ານ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ເມືອງກ​ຣາ​ມາ​ຕອ​ສ ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອີ​ຢູ ພົບ​ປະ​ກັບ ​ປ. ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ

  • ວີໂອເອ
ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ພວມ​ປິ່ນ​ປົວ​ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ຢູ່​ເມືອງກ​ຣາ​ມາ​ຕອ​ສ ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 2 ກຸມ​ພາ 2023.

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ເປີດ​ສາກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ ​ໃສ່​ເຂດ​ບ້ານ​ພັກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ໃນ​ເມືອງກ​ຣາ​ມາ​ຕອ​ສທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກີ​ຢິບ ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜັບ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ຕ້ານການ​ຮຸກ​ຮານ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ໄດ້​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ປີ​ແລ້ວນັ້ນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເມືອງກ​ຣາ​ມາ​ຕອ​ສ ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງມື້​ວັນ​ພຸດ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າ​ງ​ໜ້ອຍ 3 ຄົນ ແລ​ະ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ 21 ຄົນ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຕື່ມ​ອີກ​ນຶ່​ງ​ຄົນ ທີ່​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ທັບ​ຖົມ​ຢູ່​ໄຕ້​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ການ​ໂຈມກ​ຕີ​ຂອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ.

​ທ່ານ​ປາ​ວະ​ໂລ ຄີ​ຣີ​ເລັນ​ໂກ ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຂອງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ເທ​ເລ​ກ​ຣາມ
ວ່າ “ເມືອງກ​ຣາ​ມາ​ຕອ​ສ ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ໄດ້​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ - ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຕື່ມ​ອີກ 2 ລູກ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ 5 ຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ໃນ​ການ​ໂຈມຕີຮອບ​ຫຼ້າ​ສຸດໃສ່​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ບ້ານ​ພັກ​ຂອງ​ປະ​ຊ​າ​ຊົນຕະ​ຫຼອດ​ທັງ​ຄ​ລີ​ນິກ​ແລະ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ຣັດ​ເຊຍ​ມັກ​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ ​ໃສ່​ຕຶກ​ອາ​ພາດ​ເມັນ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ ​ທີ່​ເລີ້​ມ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາ​ປີ​ກາຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ​ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທາງງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ.

ຫ້ອງ​ການ​ຂອງທຳ​ນຽບ​ປະ​ທ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ມື້​ວານນີ້ ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 8 ຄົນ ແລະ​ບາດ​ເຈັບ 29 ຄົນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ໂວ​ລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ໄດ້​ພົບ​ປະ ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກີຢິບ ປະ​ທານ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ນາງ​ເອີ​ຊູ​ລາ ວອນ ເດິ ເລ​ເຢັນ ກ່ອນ​ໜ້າ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້.

ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ທີ່ນີ້​ພ້ອມ​ພຽງ​ກັນ ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຢ່າງ​ໜັກ​ແໜ້ນ​ຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແບບ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ ແລະ​ກໍ​ລົງ​ເລິກ​ຕື່ມ​ອີກ ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະໜຸນ​ ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມືຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ຫົວ​ໜ້າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທານ​ໂຈ​ເຊັບ ບໍ​ແຣ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ກີ​ຢິບ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ສານຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ “ທີ່ແຂງ​ຂັນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສ​ະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ຊາວ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ທີ່​ພວມ​ປົກ​ປ້ອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ໄດ້​ຢືນ​ຄຽງ​ບ່າ​ຄຽງ​ໄຫລ່​ກັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ນັບ​ແຕ່​ການ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ “ກໍ​ຈະ​ຢືນ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ແລະ​ບູ​ລະ​ນະ​ສ້າງ​ສາ​ຄືນ​ໃໝ່.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG