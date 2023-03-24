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ຢູ​ເຄ​ຣນ​ປະ​ກາດ ຈະ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້ ຕໍ່​ພວກ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ

  • ວີໂອເອ
ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ກຳ​ລັງ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ເມືອງ​ບາກ​ມຸດ ໃນ​ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ​ສູ້​ລົບ​ກອງ​ທັບ​ບົກ ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ມີ​ນາ 2023.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ສາກ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນຕໍ່​ກຳ​ລັງ​ຣັດ​ເຊຍ ແຕ່​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ.

ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ​ເຕືອນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ “ພວກ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ອາດ​ມີ​ເວ​ລາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກຳ​ລັງ​ຄືນ​ ແລະ​ກະ​ກຽມ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ປີ.”

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ທາງວີ​ດີ​ໂອ​ຈາກ​ລົດ​ໄຟນັ້ນ ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ ເພີ້ມ​ແລະ​ເລັ່ງ​ລັດ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ ​ແລະ​ລູກ​ກະ​ສຸນ ​ໄປ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນ ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຕ້ານ​ຄືນ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ.

ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຢູ​ໂຣບ​ ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ມູນ​ຄ່າ 2 ຕື້​ໂດ​ລາ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດານນີ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແລະກະ​ຊວງ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອ​ງ​ໃຫ້​ຈັດ​ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ໃນ​ສາງແລະ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ ເພື່ອ​ຊັ່ງ​ຊື້​ລູກ​ກະ​ສຸນ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍຈະ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ເອົາ​ເມືອງ​ບາກ​ມຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ແລະ​ການ​ເປີດ​ສາກ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີຕອບ​ໂຕ້​ຄືນທີ່​ມີ​ການ​ຄອງ​ຄອຍ​ຖ້າ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວນັ້ນ ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ “ໃນ​ໄວໆ​ນີ້” ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ ກຳ​ລັງ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

ນາຍ​ພົນ​ໂອ​ເລັກ​ຊານ​ເດີ ຊີ​ຣິ​ສ​ກີ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ກ່າວ​ຜ່ານ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ເຕ​ເລກ​ຣາມວ່າ ພວກ​ທະ​ຫານ​ຮັບ​ຈ້າງ​ແວັກ​ເນີ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ຊຶ່ງ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ນັກ​ໂທດທີ່​ຖືກ​ເກນ​ມາ​ຈາກ​ຄຸກ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ “ພວມ​ສູນ​ເສຍ​ກຳ​ລັງ​ຈຳ​ນວນ​ແລະ​ເລີ້ມ​ໝົດ​ແຮງ​ແລ້ວ” ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ເອົາ​ເມືອງ​ບາກ​ມຸດ. ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຕົນ ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແຕ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້​ຮັກ​ສາ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຕົນ​ໄວ້​ກັບ​ທີ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ.

“ໃນ​ອີກ​ບໍ່​ດົນ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ສວຍ​ເອົາ​ໂອ​ກາດ​ອັນ​ນີ້ ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຄີຍ​ໄດ້​ເຮັດ​ຜ່ານ​ມາ ໃກ້ໆ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກີ​ຢິບ ຄາ​ກິບ ບາ​ລັກ​ລີ​ຢາ ແລະ​ກູ​ປຽນ” ທ່ານ​ກ່າວ​ໂດຍ​ໄດ້​ອ້າງ​ຊື່​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕຫຼື​ຢຶດ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ.

ນາຍ​ພົນ​ຊີ​ຣິ​ສ​ກີແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ທີ່​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ປີ​ກາຍ ໃນ​ຊຸມ​ອາ​ທິດ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມທີ່​ໄດ້​ຕ້ານ​ຢັນ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຕໍ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກີ​ຢິບ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນແລະ​ຂັບ​ໄລ່​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ມົ​ສກູ​ໃຫ້​ແຕກ​ຖອຍ​ໄປ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເຄິ່ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ປີ 2022.

ໃນ​ມື້​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຢູ່​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ເມືອງ​ບາກ​ມຸດອາດ​ຈະ​ຖືກ​ປິດ​ລ້ອມ ແຕ່​ກໍ​ມີ “ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ທີ່​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ ​ຕໍ່​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ສູນ​ເສຍ​ແຮງ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດທີ່​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຮັບ.”

ເຂດ​ແນວ​ໜ້າ​ຂອງ​ສະ​ໜາມ​ລົບ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມານີ້ ຊຶ່​ງ​ບໍ່​ມີ​ຝ່າຍ​ໃດ​ສາ​ມາດ​ບຸກ​ຢຶດ​ດິນ​ແດນ​ໃໝ່​ທີ່​ສຳ​ຄັນໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບການບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມ​ຕາຍ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ມົ​ສ​ກູ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ທີ່​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ແຮງ​ກະ​ຕຸ້ນ​ທີ່​ເມືອງ​ບາກ​ມຸດ ແຕ່​ເຢັບ​ເກ​ນີ ພຣີ​ໂກ​ຊິນ ຫົວ​ໜ້າ​ກຸ່ມ​ແວກ​ເນີ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມມື້​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ໄດ້​ເຕືອນ​ໃນ​ແງ່​ລົບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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